Mamadou Loum, en un lance del partido entre el Mallorca y el Deportivo Alavés de la temporada 2021-22. AGENCIA

Mamadou Loum, un león para apuntalar la medular del Sporting de Gijón

El centrocampista se convertirá en la octava incorporación del Sporting aportando su despliegue físico al equipo de Garitano

Iván García

Iván García

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:56

«Tengo que demostrar a la gente que hay un animal aquí». A Mamadou Loum (Dakar, 1996) no le costó explicar el tipo de ... futbolista que había incorporado el Deportivo Alavés cuando fue presentado en verano de 2021: «Mido 1,88 y peso 82 kilos. Quiero mostrar eso, pero primero tengo que hacerlo en los entrenamientos». El centrocampista que está a punto de cerrar el Sporting de Gijón llegó al cuadro babazorro procedente del Porto, en calidad de cedido. En la escuadra portuguesa compartió vestuario con otro ilustre jugador asturiano: Adrián López. «Lo recuerdo como un jugador físico, era muy joven todavía de aquella». El exjugador del Atlético y Dépor, entre otros, también destaca su corpulencia y avala su fichaje: «Es un jugador fuerte. Si está bien le puede venir bien al Sporting».

