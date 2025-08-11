Mamadou Loum, un león para apuntalar la medular del Sporting de Gijón

«Tengo que demostrar a la gente que hay un animal aquí». A Mamadou Loum (Dakar, 1996) no le costó explicar el tipo de ... futbolista que había incorporado el Deportivo Alavés cuando fue presentado en verano de 2021: «Mido 1,88 y peso 82 kilos. Quiero mostrar eso, pero primero tengo que hacerlo en los entrenamientos». El centrocampista que está a punto de cerrar el Sporting de Gijón llegó al cuadro babazorro procedente del Porto, en calidad de cedido. En la escuadra portuguesa compartió vestuario con otro ilustre jugador asturiano: Adrián López. «Lo recuerdo como un jugador físico, era muy joven todavía de aquella». El exjugador del Atlético y Dépor, entre otros, también destaca su corpulencia y avala su fichaje: «Es un jugador fuerte. Si está bien le puede venir bien al Sporting».

Loum hizo historia en enero de 2022 como integrante de la selección de Senegal que conquistó la primera Copa de África. «Para nosotros significó mucho. Llenamos de orgullo a muchas personas». La pasión por el deporte le viene de familia. Su padre había sido jugador en el Toulon francés. «No era profesional, estaba en la marina francesa», explicaba Loum en una entrevista en EL CORREO tras su regreso triunfal del torneo de selecciones. Su tía también había sido campeona de baloncesto de África con el combinado nacional, aunque él escogió otro deporte: «Empecé a practicar el fútbol con cinco años».

'Animal' Loum era el cariñoso apodo con el que se le conocía en Vitoria por aquella declaración de su presentación. «Es mi eslogan. El emblema de mi país es un león, por eso digo que soy un animal». Mamadou Loum dejó un buen recuerdo en el Deportivo Alavés a pesar de que el equipo no pudo evitar el descenso en aquella temporada. «Se dejó ver más por el área rival de lo que se esperaba cuando llegó aunque no era su principal virtud», recuerda una de las fuentes del club consultadas.

Loum consiguió dos tantos aquel curso. Uno al Elche y otro, fundamental, ante el Valencia que sirvió para que su equipo volviese a conseguir una victoria once jornadas después aquel curso. «Loum acababa de regresar tras ganar la Copa de África. Su ausencia se notó muchísimo». No es el Deportivo Alavés un equipo que acostumbre a fichar a jugadores que no dominen el castellano. De ahí que le costase adaptarse a la ciudad y al equipo. Cuando lo hizo, se convirtió en un fijo en la medular de un equipo que tuvo hasta tres técnicos en ese curso –Javi Calleja, José Luis Mendilibar y Julio Velázquez–. Los tres contaron con él.

En Mendizorroza coinciden también en el arquetipo del futbolista. Lo describen como un jugador físico, de mucho recorrido, pero que a su vez no desentonaba con el balón. Destacan de él su capacidad constante de ganar duelos, en el suelo y por arriba, y la entrega que mostró durante todo el curso. «Está entre los jugadores que cumplió de sobra aquella temporada. La afición le reconoció su sacrificio, entrega y algún destello en ataque». De aquello hace ya tres años.

Tras aquel curso, el centrocampista volvió a repetir fórmula y salió cedido. Las dos siguientes temporadas las pasó en el Reading inglés y el Al-Raed de Arabia Saudí. Con ambos tuvo un papel importante, disputando 32 duelos con los ingleses y 29 con el cuadro árabe. Finalmente se desvinculó del Porto el verano pasado. Fue entonces cuando el Arouca se hizo con sus servicios. Con el equipo de Aveiro, del que está próximo a desvincularse, participó en 22 partidos la temporada pasada.

En propiedad y sin traspaso

El fichaje de Mamadou Loum N'Diaye por el Sporting podría ser oficial este mismo martes. El futbolista viajará a Gijón para someterse a las pertinentes pruebas médicas antes de sellar su compromiso como rojiblanco. Tal y como adelantó EL COMERCIO Loum llegará en propiedad, pero no habrá traspaso. El Sporting y el Arouca han cerrado un acuerdo por el que el club portugués recibirá una compensación económica siempre y cuando se cumplan los objetivos marcados en la negociación.