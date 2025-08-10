Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad

Andrés Maese Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 16:54 Comenta Compartir

﻿ Mamadou Loum N'Diaye se convertirá en nuevo jugador del Sporting. Según ha podido saber este periódico, el futbolista viajará a Gijón en los próximos días para someterse a la pertinentes pruebas médicas antes de sellar su compromiso como rojiblanco.

Loum llegará en propiedad, pero no habrá traspaso. El Sporting y el Arouca han cerrado un acuerdo por el que el club portugués recibirá una compensación económica siempre y cuando se cumplan los objetivos marcados en la negociación.

Así pues, Asier Garitano, salvo giro inesperado de los acontecimientos contará con un jugador de corte defendiso para el centro del campo.

Ahora el Sporting se centrará en la negociación por el extremo georgiano Lasha. Una tarea que no será sencilla. En el caso de no cerrarse el acuerdo con Riga de letonia, el club ya maneja alternativas para el ataque.

