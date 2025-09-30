El Sporting de Gijón entra en alerta naranja: las debilidades del equipo

«Difícil de explicar y de justificar lo que pasó», se escuchaba en las últimas horas en Mareo. La plantilla y el Sporting de Gijón ... todavía seguían conmocionados por lo que había ocurrido en El Molinón unas horas antes, con el Albacete remontando un 3-0 para ganar, en el último suspiro, por 3-4. El momento que atraviesa el Sporting es delicado, extendiéndose la mala racha a cuatro derrotas consecutivas y con la necesidad, acuciante, de pegar un volantazo este domingo en Castellón (16.15 horas) y abandonar una espiral de malos 'hábitos' que se están perpetuando a las puertas de una fase del calendario que anuncia dificultades.

1. La racha Cuatro derrotas

Aunque las sensaciones que ha dejado el equipo en fases concretas de los encuentros ante el Deportivo, Burgos, Almería y Albacete –la primera parte– no son tan desalentadoras, esta es la punta del iceberg. El Sporting encadena en el último mes cuatro derrotas consecutivas, sepultando la ilusión que se había desatado después del pleno de triunfos en los tres primeros encuentros de liga. Con el traspiés del domingo, el equipo iguala la negativa racha que registró el Sporting entre febrero y marzo de 2022 con Martí en el banquillo.

2. El equipo Debilidad defensiva

Es una de las principales explicaciones a la crisis que atraviesa el Sporting. En el tramo más reciente, el equipo ha recibido diez goles en cuatro partidos. Curiosamente, tanto el club como el propio Asier Garitano se habían conjurado en el verano para reforzar la defensa y mejorar el rendimiento en la parte trasera tras una temporada en la que se terminó con 54 goles en contra, lo que se interpretó como el principal lastre para luchar por otros horizontes, por encima de la discusión sobre el ataque. Como respuesta llegaron Pablo Vázquez y Lucas Perrin. También futbolistas con un perfil más físico, como Justin Smith y Mamadou Loum. Pero el equipo ha estado muy exigido desde la primera jornada. No es un buen indicador que Yáñez, con 30 paradas, sea el portero que más interviene de toda Segunda. El Sporting, además, solo ha sido capaz de dejar la portería a cero en dos encuentros.

3. Los tiempos Goles en los finales

Garitano apuntó el domingo hacia la «falta de contundencia», incluso de «personalidad», en la búsqueda de argumentos para razonar una derrota tan estrambótica. Por lo demás, el técnico se responsabilizo de «todo». La mala gestión en los finales de los partidos está relacionada con esas dos apreciaciones. El nexo de unión de estos cuatro últimos encuentros está en que la derrota llegó en los últimos minutos: el Dépor marcó en el 89 (1-0), el Burgos cantó victoria en el 90 (2-3), Arribas firmó el triunfo del Almería en el 85 (2-1), mientras que Morcillo, de penalti, destrozó al Sporting el domingo en el 90+8.

4. Las decisiones Los cambios

Los goles recibidos en los finales de los partidos se dan de la mano con la gestión desde el banquillo de estas fases definitivas. Contra el Albacete, el Sporting se fue desinflando más y más con los cambios y el paso atrás que dio el equipo, que terminó con una defensa de cinco, jugando durante varios minutos con Gelabert de mediocentro y Gaspar de delantero. De refresco entraron Pablo García, Queipo, Mbemba, Amadou y Loum por Juan Otero, Justin Smith, Gelabert, Gaspar y Kevin Vázquez. Especialmente llamativo es el caso del colombiano Oscar Cortés, cedido por el Rangers, que no jugó ni un minuto. Como Caicedo.

5. El banquillo El fondo de armario

En descargo de Garitano, la baraja que tiene el técnico para sacudir los partidos sobre la marcha es muy reducida para una competición tan larga y exigente como la Segunda. Hay futbolistas del once titular que no tienen una alternativa de un nivel similar o cercano por falta de experiencia o de calidad. Yáñez, Otero, Dubasin, Gelabert, Corredera, Nacho y Gaspar, que ha sido uno de los destacados en estos dos últimos partidos, no tienen una competencia clara. Incluso los dos centrales. Un problema si hay bajas.

6. Enfado Comunión con la afición

La derrota del domingo ante el Albacete ha dejado herida y escuece. El sportinguismo vació el estadio en los últimos minutos y, cuando el árbitro señaló el final, hubo una severa reprimenda a los jugadores. Urge recuperar cuanto antes la comunión y la complicidad con la afición, que no había presenciado dos derrotas consecutivas en El Molinón desde el último tramo de la etapa de Rubén Albés.

7. Sin precedentes Historia negra

Una derrota es una derrota, pero la del domingo fue especialmente dolorosa porque quedará para la historia por lo rocambolesco del guion que se dio. Nunca antes el Sporting se había dejado remontar un encuentro en un contexto tan favorable, ganando en el minuto 45 del partido al Albacete por 3-0. Es un capítulo que quedará recogido en la estadística histórica y que hurga en la herida.

8. Exigencia El calendario

El Sporting, en su peor momento, se adentra ahora en una fase del calendario que, sobre el papel, anuncia exigencia. Tras el partido de Castellón, los rojiblancos recibirán al Racing, visitarán al Valladolid, se cruzarán con el Zaragoza en El Molinón y, una semana después, volverán a repetir en Gijón, pero contra Las Palmas.