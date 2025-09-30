El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Sporting, el domingo, abatidos tras el final del partido contra el Albacete. DAMIÁN ARIENZA

El Sporting de Gijón entra en alerta naranja: las debilidades del equipo

Las cuatro derrotas, la fragilidad en defensa, los goles recibidos en los finales, la gestión de los jugadores y de los partidos, claves en la crisis del Sporting de Gijón

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:25

«Difícil de explicar y de justificar lo que pasó», se escuchaba en las últimas horas en Mareo. La plantilla y el Sporting de Gijón ... todavía seguían conmocionados por lo que había ocurrido en El Molinón unas horas antes, con el Albacete remontando un 3-0 para ganar, en el último suspiro, por 3-4. El momento que atraviesa el Sporting es delicado, extendiéndose la mala racha a cuatro derrotas consecutivas y con la necesidad, acuciante, de pegar un volantazo este domingo en Castellón (16.15 horas) y abandonar una espiral de malos 'hábitos' que se están perpetuando a las puertas de una fase del calendario que anuncia dificultades.

