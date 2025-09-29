Sporting de Gijón 3-4 Albacete: la remontada que nunca había visto El Molinón No hay ningún precedente a lo largo de sus 120 años de historia en el que el Sporting de Gijón perdiera un partido en el que gozara de una ventaja de tres goles

Fue una noche para olvidar para los aficionados rojiblancos. Un partido aciago en el que, además de ver a su portero Yáñez sacar cuatro veces el balón del fondo de la portería, un dato revelador, su equipo también mereció unas collejas de más: el Sporting, en sus 120 años de historia, nunca se había dejado remontar tres goles por nadie. Ni grande ni pequeño. No hay, simplemente, ningún precedente.

Y eso que el partido fue bello de inicio, pero, cuando el Albacete fue leyendo las primeras palabras del cuento de una remontada que se antojaba de inicio imposible, el duelo se quedó en nada. El Sporting de Asier Garitano perdió el norte y la imagen se volvió desesperada gol tras gol. Sobrerrevolucionado, parecía como si el reloj corriera en contra de los intereses gijoneses. El Albacete metió en la centrifugadora el partido y, sobre todo, al Sporting. Le dio vueltas y vueltas para ver si la ruleta se detenía en una casilla con premio. Y lo consiguió.

El bloque de Garitano persiguió a sus rivales con un desorden apenas visto este curso. En la presión y en la defensa. El Albacete abrió la fauces para tragarse los tres goles, con la firma de Dubasin, Gelabert y Gaspar, de desventaja e inscribir una nueva página, en este caso desfavorable, en el libro de historia del Sporting. Una remontada, pues, histórica y sin precedente en la casa sportinguista y con contados casos a la largo de las temporada en Segunda División.

El equipo rojiblanco mostró dos caras. Por un lado, la de un equipo con carácter y atrevimiento, a veces perfecto en ataque y casi siempre intenso en la presión. Un conjunto construido a partir del fútbol de Gelabert, el vértigo de Otero, el oportunismo de Dubasin y el talento de Gaspar. Sin embargo, pasado el minuto 36, con el rotundo 3-0 en el marcador, este Sporting cambió de careta para evidenciar fragilidad en defensa e inconsistencia en su juego. Estas dos caras quedaron patentes en El Molinón. Y esta vez, frente al Albacete, la moneda cayó del lado de un conjunto manchego, que llegaba a Gijón con una única victoria en su casillero.

Es, pues, la primera vez que el Sporting pierde un partido en el que ganaba por tres goles. No es un hecho frecuente. Es más, solo en contadas ocasiones se ha producido esa remontada: perder tras contar con una ventaja de tres goles. En el recuerdo aparecen un puñado de casos, como los que recogió Onda Cero:Castilla-Recreativo (3-4), en la temporada 1985-86, y Figueres-Mollerusa (5-3), en la 1988-89.