Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «El equipo se cayó por falta de personalidad» Garitano asegura que «la falta de contundencia y de madurez nos llevó a perder un partido que en esta categoría nadie lo pierde»

Andrés Maese Gijón Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:55

Asier Garitano vivió este domingo su peor día como entrenador del Sporting. Desde el banquillo, el entrenador rojiblanco vio cómo el Albacete, un rival que se encontraba en la zona de descenso, le remontaba un 3-0 en el estadio de El Molinón. «Es difícil de explicar cómo un mismo equipo puede jugar una gran primera parte y ser tan superior para luego echarlo todo por la borda en veinte minutos», resumió el preparador del conjunto gijonés.

En cualquier caso, no se escondió. Garitano no se mostró en esta ocasión tan cauto como en otras anteriores. Es lo que le tocaba hacer. «Hicimos una sensacional hora de partido y un desastroso final. No fuimos capaces de aguantar un marcador favorable», continuó explicando en la sala de prensa. A su juicio, la clave del choque estuvo en el segundo gol del Albacete. Ahí es donde considera que se produjo el punto de inflexión del encuentro. «Tuvimos cosas preocupantes para un conjunto como el Sporting, con una falta de personalidad para aguantar un partido como este», argumentó.

Fue la primera vez en la comparecencia ante los medios en la que habló de falta de personalidad. «El equipo se cayó cuando recibió el segundo gol del Albacete. Es difícil de explicar porque jugamos en casa y no nos estaban dominando, pero no supimos controlar un partido en el que fuimos 3-0 en el marcador», insistió el titular del banquillo del Sporting. «Se nos cayó el equipo por falta de contundencia y personalidad. El segundo gol nos dejó temblando y eso no me gusta», subrayó. Sus palabras no dejaron indiferente a nadie. Abrió un camino complicado de digerir, sobre todo para los futbolistas.

Tras dichas palabras, Asier Garitano levantó la mano. «Me responsabilizo de todo lo que pasó, pero hay que hacer ver a los jugadores que con un 3-0 en casa no se puede perder», apuntó el míster antes de explicar que «o no les dimos herramientas o no pudieron o no supieron mantener el resultado, pero hasta el 3-2 el equipo estuvo bien».

Intentó sacar, no obstante, una lectura positiva de la primera hora del choque. Pero lo hizo tímidamente porque reconoció que, tras una derrota tan dura, no venía a cuento. De ahí que repitiera que «tuvimos poca contundencia y poca personalidad porque, aunque juegues muy mal, un partido que ganas 3-0 no se te puede escapar».

Lo que más le dolió al técnico de la derrota fue que, tras lograr tres goles de ventaja, el equipo se fuera de vacío. «En esta categoría ningún equipo deja escapar este partido. El Albacete fue superior en efectividad», reconoció y, ya por último, repitió su mensaje inicial: «Nos faltó madurez y contundencia para aguantar un resultado que era muy bueno para poder sumar los tres puntos. Ahora veríamos las cosas de diferente forma».