El visitante Morci, desde el punto de penalti, engaña al meta Yáñez y certifica una dolorosa derrota del Sporting.

El visitante Morci, desde el punto de penalti, engaña al meta Yáñez y certifica una dolorosa derrota del Sporting. Damián Arienza

Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El club rojiblanco pierde la cabeza

El equipo concede su cuarta derrota seguida en un partido desquiciante, después de ir ganando 3-0 en el minuto 45 y terminar perdiendo tras una remontada culminada con un penalti de VAR en la última acción

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:21

Un Sporting de Gijón desmelenado y goleador hasta el minuto 45, con un 3-0 que anunciaba paseo militar, se frenó en seco ... cuando nadie lo esperaba para terminar concediendo su cuarta derrota consecutiva en el 90+7. La sentencia, con un penalti de VAR, castigó a un equipo que murió de éxito. Ver para crear. El Sporting se fue desarmando, perdiendo la cabeza tras un exuberante arranque, para conceder una remontada imprevisible, inesperada, de tintes históricos y que deja herida entre equipo y afición. El sportinguismo empezó a desfilar hacia la salida con el empate. El Molinón, vinagre, acabó vacío y abroncando a un equipo calamitoso en defensa (diez goles recibidos en cuatro partidos) e incapaz de gestionar una ventaja tan clara. De pesadilla.

