Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón

Andrés Maese Gijón Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:04

Ver para creer. La cuarta derrota consecutiva del Sporting de Gijón de Asier Garitano en la Liga llegó tras un ridículo de los rojiblancos sobre el terreno de juego. Una imagen deplorable de un equipo a la deriva con un entrenador que el escaso fondo de armario que posee no lo sabe utilizar.

Lo que empezó con una alegría desbordada en El Molinón con los goles de Dubasin, Gelabert y Gaspar Campos, terminó en tragedia. En una caída en picado de un equipo que lleva un mes sin sumar ni un solo punto. Un grupo de futbolistas escaso para la categoría con un entrenador al que le entra el miedo cada vez que se ve por delante en el marcador.

Sporting Yáñez; Kevin Vázquez (Loum, m. 90+4), Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Smith Queipo, m. 76) ; Dubasin, Gelabert (Mbemba, m. 84), Gaspar Campos (Amadou, m. 84) y Juan Otero (Pablo García, m. 76). 3 - 4 Albacete Lizoan; Fran Gámez (Lorenzo, m. 68), Javi Moreno (Gomez, m. 68), Vallejo, Carlos Neva; Riki (Villar, m. 78), Melendez (Lazo, m. 45), A. Puertas, Morci; Jefté (Escrache, m. 68) y Agus Medina. Goles: 1-0: m. 11, Dubasin. 2-0: m. 29, Gelabert. 3-0: m. 36, Gaspar Campos. 3-1: m. 45+6, A. Puertas. 3-2: m. 70, Agus Medina. 3-3: m. 87, Morcillo.

Árbitro: Andrés Fuentes. Amonestó en el Sporting a Justin Smith, Morcillo; y en el Albacete a Antonio Puertas.

Incidencias: partido disputado en El Molinón ante 22.398 aficionados.

El primer acto fue irreal. Pese a que el Sporting se fue al descanso con una amplia ventaja en el marcador, los fantasmas sobrevolaban el estadio con el gol de Antonio Puertas antes de que los equipos tomaran el camino de los vestuarios.

Los hombres de Garitano fueron capaces de marcar tres goles en cuatro disparos a portería. Una efectividad que iba a resultar muy complicada de mantener en el segundo acto. De ahí que el equipo tuviera que buscar alternativas para sumar una nueva victoria sobre el terreno de juego.

Garitano apostó por esperar, por ver la reacción del Albacete. Y se durmió. Mientras su equipo se quedaba sin pilas, no encontró ninguna solución a los problemas que le generó un rival que ocupaba puestos de la zona de descenso y que tan solo había ganado un encuentro en las seis primeras jornadas.

Otero, Gelabert, Dubasin y Gaspar Campos, que estrelló un balón en el poste en medio de la crisis rojiblanca, se quedaron sin ideas. Mientras Alberto González refrescó a su equipo con piernas frescas, Garitano se quedó inmóvil. Poco a poco el encuentro comenzó a decantarse a favor del Albacete, que cada vez que se acercaba al área de Yáñez generaba peligro.

A falta de veinte minutos para el final, Agus Medina marcó el segundo tanto visitante. Y El Molinón no aguantó su desesperación por ver a su equipo achicar agua sin un plan claro. Si ver la salida de emergencia.

Los cambios de Garitano empeoraron al equipo. No tiene culpa de no tener argumentos suficientes para competir en Segunda División, pero sí de no reaccionar cuando toca.

Una línea de cinco defensas intentó detener a un rival que sin desplegar un gran juego, se encontró la remontada en medio de un Molinón crispado por lo acontecido sobre el terreno de juego.

Ni Pablo García ni Queipo ni Amadou ni Mbemba ni Loum cambiaron la imagen del equipo. Es más, lo empeoraron. Entre otras cosas porque Garitano no los sitúa en su sitio y los introduce en el campo por desgaste de los titulares. Habrá que preguntarse qué pasa con Cortés y Caicedo. Su nivel no debe llegar al mínimo exigido en una categoría que está poniendo a los rojiblancos en su sitio.

La confección de la plantilla quedó una vez más en evidencia. Los de arriba marcan las diferencias, pero el resto del equipo es muy limitado. No da para competir con los mejores. Ojalá sí pueda servir para no pasar apuros.

Queda mucho por delante y sumar cuatro derrotas consecutivas es muy duro, pero no queda otras que esperar a que regresen Guille Rosas, Corredera y compañía para retomar la senda de la victoria.