El Sporting de Gijón, preocupado por las derrotas, mantiene la confianza en Asier Garitano El club hace autocrítica y asume la urgencia de poner fin a la mala racha. La plantilla se conjura para salir de la crisis

Javier Barrio Gijón Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:34 | Actualizado 23:41h.

La cuarta derrota consecutiva del Sporting de Gijón, con un desenlace que parecía imposible con el 3-0 al que se llegó en el minuto 45 del partido disputado en El Molinón, genera preocupación en el club por las formas y, también, por el momento deportivo. Martin Hollaender, uno de los hombres fuertes del Grupo Orlegi, presenció el encuentro desde el palco de El Molinón, acompañando a David Guerra. Este lunes, en la vuelta al trabajo del equipo, Israel Villaseñor y Joaquín fueron los que estuvieron cerca de los futbolistas, presenciando el entrenamiento en el número 1.

La confianza en Asier Garitano se mantiene. El futuro del técnico no es una cuestión que esté sobre la mesa. Al menos a día de hoy y a la espera de ver cómo se desarrolla el partido del domingo. Sí que hay autocrítica por lo sucedido en estas últimas jornadas, incluyendo el partido del domingo, que supuso un mazazo para todos. En Mareo, eso sí, son muy conscientes de la importancia de cortar ya esta racha negativa y de mejorar lo antes posible en algunos aspectos, como el defensivo, con diez goles concedidos en cuatro partidos. El partido de Castellón cobra, en este punto, relevancia.

Pregunta sobre su futuro

«Desconozco si se discute o no mi continuidad», esquivó Garitano en la rueda de prensa posterior al partido contra el Albacete, lamentando que «el partido nos hace daño por cómo iba» y asumiendo, al mismo tiempo, que «la responsabilidad es mía, me toca analizar las situaciones y mejorar al equipo».

El técnico, que mantiene la confianza del club, aunque monopoliza la discusión social, mantuvo también este lunes un encuentro con la plantilla durante el que se analizó lo sucedido en el partido contra el Albacete, con conjura de los jugadores para salir de la crisis.