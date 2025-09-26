El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alfonso Villalva, esta mañana, entre Hollaender, Segovia y Javier Nogales. R. S. G.

Los 11 millones del préstamo de Orlegi al Sporting se amortizarán con «un ascenso o con una mejora de ingresos comerciales»

«Solo se pagan intereses si la entidad gana dinero», asegura el secretario José María Segovia en una junta extraordinaria que duró veinte minutos y que estuvo presidida por Alfonso Villalva. El consejo aprueba un acuerdo de «servicios de administración de tesorería» con tres entidades

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:39

En veinte minutos de reloj, con cinco puntos en el orden del día, el Sporting aprobó por unanimidad -solo se registraron dos abstenciones- el préstamo participativo de once millones de euros ... , con fecha de inicio del 30 de julio (modificado al 12 de agosto) que el Grupo Orlegi ha concedido al club. «Una noticia muy buena, interesante y beneficiosa», lo definió Alfonso Villalva, quien, en ausencia de Alejandro Irarragorri, ejerció de máxima autoridad en una mesa que compartió con Martin Hollaender, vicepresidente, el secretario del consejo José María Segovia y el notario Javier Nogales.

