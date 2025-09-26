Los 11 millones del préstamo de Orlegi al Sporting se amortizarán con «un ascenso o con una mejora de ingresos comerciales»

En veinte minutos de reloj, con cinco puntos en el orden del día, el Sporting aprobó por unanimidad -solo se registraron dos abstenciones- el préstamo participativo de once millones de euros ... , con fecha de inicio del 30 de julio (modificado al 12 de agosto) que el Grupo Orlegi ha concedido al club. «Una noticia muy buena, interesante y beneficiosa», lo definió Alfonso Villalva, quien, en ausencia de Alejandro Irarragorri, ejerció de máxima autoridad en una mesa que compartió con Martin Hollaender, vicepresidente, el secretario del consejo José María Segovia y el notario Javier Nogales.

Los tres puntos sobre los que se justificó este crédito fueron: un acceso a liquidez eficiente y flexible, la posibilidad de incrementar el costo en plantilla deportiva, que ya ha tenido su influencia en el aumento del límite salarial para esta temporada, y la mejora de la salud financiera en el corto y medio plazo.

«Queremos robustecer el crecimiento del club, su sostenibilidad y su viabilidad en el corto y mediano plazo», justificó Villalva sobre la concesión de ese préstamo, concedido con «las condiciones de mercado» en base a un estudio de precios de transferencias realizado por la consultoría 'PricewateerouseCoopers'. La amortización y los intereses de este préstamo, según se explicó, se producirán cuando el club «genere los recursos necesarios para liquidar el préstamo».

En el turno de ruegos y preguntas, Villalva respondió a una consulta del accionista Édgar Fernández y amplió: «El plazo de amortización (de los once millones de euros) tiene que ver con los resultados futuros. No hay que hacer una amortización mañana». Y puso como ejemplo de escenarios para esa amortización «un ascenso o una mejora en los ingresos comerciales». «La idea es acompañar al club para que no tenga que asumir un coste adicional y sea más robusta su operación», sentenció.

«Tiene un beneficio para esta temporada y para las que viene, un impacto inmediato. Fuimos a un montó que nos podía dar el máximo beneficio a partir de esta temporada», explicó Martin Hollaender sobre los porqués de la elección concreta de once millones de euros para el crédito. «Nos permite robustecer de forma significa al club, que va a estar con unas condiciones más robustas que nunca», insistió Villalva. De forma más explícita se pronunció José María Segovia: «Solo se pagan intereses si la entidad gana dinero. Si no, no se paga».

El segundo punto del orden del día, denominado la ratificación de «estructura contractual», fue quizá el más llamativo por desconocido, con la entrada en escena de tres entidades que, a falta de confirmación, podrían comenzar a gestionar o a colaborar en algunas parcelas sustanciales del club, como la gestión económica. «Se está formalizando con tres entidades un acuerdo de servicios de administración de tesorería centralizada con el club que fortalecerá la eficiencia de la gestión de recursos», se explicó.

«Queremos ser más fuertes, dinámicos y lograr mejores resultados», defendió Villalva, apoyado en cinco puntos para justificar esos beneficios a través de la asociación con esas tres entidades, cuyos nombres no se detallaron: eficiencia administrativa y operativa, reducción de costes, gestión de riesgos, dinamismo operativo y facilidad y control de los recursos propios del club: «Logramos más sumando recursos de terceras instituciones: reducir costes bancarios, podemos gestionar mejor riesgos, le damos dinamismo a nuestra tesorería y facilidad a cuentas que presentamos en la Liga. Es una forma muy robusta de controlar los recursos propios del club».