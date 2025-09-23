El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Irarragorri, en su última visita a Gijón. ARNALDO GARCÍA

Irarragorri no presidirá la junta del Sporting del viernes en El Molinón

El dirigente no ha podido encajar el viaje a Gijón en su agenda y la representación del consejo para ratificar el préstamo participativo de 11 millones correrá a cargo de Alfonso Villalva y Martin Hollaender

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:41

Alejandro Irarragorri, líder del Grupo Orlegi, no presidirá, finalmente, la junta extraordinaria de accionistas en la que se ratificará ese préstamo participativo de 11 millones de euros que la firma mexicana ha inyectado en el Real Sporting de Gijón. El dirigente no ha podido encajar el viaje a Asturias en su agenda.

En su ausencia, Alfonso Villalva y Martin Hollaender serán los encargados de representar al consejo de administración del Sporting en el encuentro con los accionistas, a la espera de ver si se ofrecen detalles sobre las condiciones de este préstamo que busca conseguir la autosostenibilidad del club.

La junta extraordinaria tendrá lugar este viernes, a partir de las 11 horas, en la sala de prensa de El Molinón.

