El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Guerra y Alejandro Irarragorri, durante la inauguración de las obras de reforma de Mareo. Arnaldo García

El préstamo del Grupo Orlegi al Sporting de Gijón reforzará la estructura financiera del club

La inyección de once millones de euros desahoga las cuentas rojiblancas y mantiene la participación de los socios minoritarios

José Luis González

José Luis González

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 21:13

El préstamo participativo de once millones de euros que el Grupo Orlegi concede al Sporting de Gijón, que será ratificado el 26 ... de septiembre en una junta extraordinaria de accionistas, servirá para reforzar la estructura financiera del club. Una inyección de capital validada por la Liga de Fútbol Profesional con la que la entidad rojiblanca podrá mirar con más tranquilidad a su futuro próximo. La decisión de los propietarios del Sporting supone un desahogo para las cuentas de un club que pierde dinero en Segunda División merced a su estructura y ambición deportiva, aunque la previsión para este ejercicio es acabar en positivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El préstamo del Grupo Orlegi al Sporting de Gijón reforzará la estructura financiera del club

El préstamo del Grupo Orlegi al Sporting de Gijón reforzará la estructura financiera del club