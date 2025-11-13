Guille Rosas: «No sé qué pasa con el Sporting en diciembre, que siempre se complica; espero que esta vez no» «Metemos bastantes goles, pero también recibimos muchos y no debería de ser así. Si queremos ganar partidos, tenemos que empezar por ahí», recuerda el jugador

Javier Barrio Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:59 Comenta Compartir

«No sé qué pasa con el Sporting que diciembre siempre se complica», asumió este mediodía Guille Rosas, quien reconoció que «lo hablamos», en una mención al vestuario, y señaló a los periodistas con guasa que también «ponéis ese runrún». «Espero que esta vez no y que noviembre y diciembre se den tranquilos para llegar en una buena posición», deseó el futbolista del Sporting de Gijón.

De entrada, el lateral gijonés pidió dar «normalidad» a la derrota contra el Mirandés para cambiar el 'chip' el domingo frente al Eibar. «Hicimos una primera parte en el que nos pudimos poner 0-2, pero en la segunda, no sé cómo se vio desde fuera, pero desde dentro tuvimos una sensación de incomodidad. No veíamos los pases y tuvimos una sensación rara que no experimentamos en todo el año. Creo que fue también mérito del otro equipo y esperemos que ya no pase», resumió.

Del Eibar, rival el domingo de los rojiblancos, observó que «venía en una dinámica negativa, pero el otro día ganó remontando». Y añadió que «tiene jugadores contrastados en la categoría», anunciando un encuentro complicado. En todo caso, afirmó, «una victoria nos aseguraría estar en puestos de 'play off'».

Frente a otra pregunta, Guille hizo un análisis de este inicio de temporada, tan cambiante en sensaciones, incluido el mal tramo final de la etapa de Asier Garitano, destituido por Borja Jiménez. «Es un poco caótico. Al principio lo pasamos mal, porque esas cinco derrotas nos hicieron mucho daño y en esta categoría es complicado salir de un bucle negativo», confirmó.

Sí reconoció que con Borja Jiménez «hemos dado un paso al frente y competimos de otra forma». «No distamos mucho de otros partidos cuando perdíamos, pero hemos dado un paso al frente en distintos detalles», apreció, detectando mucha igualdad, por lo demás, en la categoría.

De hecho, el canterano del Real Sporting de Gijón no vio un candidato claro aún. «Es muy pronto todavía. Hay muchos equipos que ya se están posicionando», observó, concluyendo que «creo que el nivel subió con respecto a otros años y los que vienen de Primera RFEF están muy preparados». En todo caso, avisó sobre su equipo, «tenemos la capacidad para estar ahí».

Para ello, entre otras cosas, Guille invocó una mayor solidez defensiva. «Creo que metemos bastantes goles, pero recibimos muchos y no debería de ser así, sobre todo en esta categoría», advirtió. «La solidez es importante y, si queremos ganar partidos, tenemos que empezar por ahí», abundó, dándole mérito al Mirandés en la derrota del pasado viernes, pero, al mismo tiempo, reconociendo que hubo «errores nuestros».

A nivel personal, el futbolista rojiblanco, que explicó que Jiménez le ha utilizado como un lateral más «bajo» o más «alto», según las circunstancias, se vio en un buen momento. No obstante, asumió que «puedo dar mucho más» y desveló que ya ha superado distintas molestias con las que ha convivido en las últimas jornadas: «Tuve que jugar infiltrado varios partidos por la rodilla y, después, tuve un problemilla durante la semana anterior, prepartido, pero agradezco a los servicios médicos que me ayudasen a poder jugar».

Más partidos como rojiblanco de la plantilla

Con 165 partidos disputados con el Sporting, Guille ya es el futbolista con más encuentros jugados como rojiblanco de la actual plantilla. El lateral no se quiso poner techo. «A futuro, no tengo ni idea. Disfruto subiendo a Mareo y no nos damos cuenta, y lo hablo con amigos, de la suerte que tenemos de vivir en Gijón, de disfrutar de estas instalaciones y de estar en casa. Son pequeños placeres que tenemos ahí», remarcó.

Como 'veterano', con 25 años, pero bastante bagaje ya, al futbolista se le pidió un consejo para los canteranos, como Nico Riestra, y él les recomendó que tengan «calma». «Mandar un mensaje a esos chicos que están en Liga Nacional y División de Honor, que piensan que queda mucho, que se preparen. El día de Las Palmas tuvimos muchas bajas y tuvimos que tirar de abajo. Por eso, que estén preparados, que la oportunidad va a estar ahí; que sepan que el Sporting, y con el perfil de Borja, va a tirar de ellos, que estén preparados y no tengan miedo», repitió.

Antes de concluir, Guille fue preguntado por el mercado de invierno. «Esa para el 'presi'. No me quiero meter ahí», replicó entre risas.

Temas

Sporting de Gijón