Guille Rosas: «No hay equipo en la Liga que se juegue más que nosotros»

Guille Rosas es un futbolista al que le gusta hablar claro. El defensa del Sporting de Gijón huye de circunloquios y expresa con pocas palabras lo que piensa. Este miércoles, en la sala de prensa de Mareo, dejó algunos mensajes que van en esta línea. El primero tiene que ver con el grado de compromiso que percibe en el vestuario con la situación clasificatoria que atraviesa el equipo. «No hay equipo en la Liga que se juegue más que nosotros».

Con el club a seis puntos de un descenso que marca el Eldense, al que habrá que visitar después del partido del domingo en Huesca (18.30 horas), la situación ha cambiado radicalmente en una semana. La derrota en casa ante el Albacete en un partido con polémicas arbitrales y descontento en la grada ha hecho tornar los objetivos de un club que se marcaba la cita con los manchegos como la piedra de toque para saber si había que mirar hacia arriba o hacia abajo. Salió hacia abajo. «Ahora el objetivo es otro. Lo importante es llegar a los 50 puntos y estar tranquilos».

Guille Rosas ya ha pasado en varias ocasiones por una situación como la presente y sabe lo que necesita el equipo para alcanzar la permanencia. En su opinión, la clave estará en «El Molinón. Hacernos fuertes en casa con nuestra gente e intentar puntuar fuera. Esa tiene que ser nuestra filosofía». El pasado domingo se escucharon pitos en el estadio gijonés. Rubén Albés y Nacho Méndez fueron dos de los blancos de una grada descontenta con la marcha del equipo y con algunas decisiones. «Pueden estar quemados por la marcha del equipo. Hay que entenderlo e intentar revertir la situación para que estén con nosotros». Lo que no quiere Guille Rosas es pedir mucho más a una afición que ve cómo se ha escapado de nuevo el deseo del ascenso. «Poco que decir y mucho que dar».

De quien no duda el lateral gijonés es del entrenador. Guille Rosas ya manifestó semanas atrás que el club debería renovar al preparador, algo en lo que se reafirma. «Si queremos hacer un proyecto de una vez tenemos que confiar en el entrenador». Sobre proyecto habló también Nacho Méndez en los últimos días en una entrevista en la cadena Cope, expresando sus dudas sobre la línea que mantiene el club y cómo estas influyen en su decisión de firmar o no la renovación. Guille Rosas cree que el hecho de que su amigo y compañero las tenga es «lícito», pero manifestó también que no es quién para opinar sobre la decisión del centrocampista.

