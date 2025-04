Iván Cuéllar: «El Sporting de Gijón ha fichado a un gran entrenador»

Iván Cuéllar vivió de todo en el Sporting de Gijón, los buenos y los malos momentos de los últimos años. El ahora portero ... del Mallorca, entre sus dos periodos en la cuidad, pasó cuatro temporadas en el Leganés y en dos ellas estuvo a las órdenes de quien hoy trata de evitar que el club rojiblanco abandone por primera vez en su centenaria historia el fútbol profesional: Asier Garitano, un entrenador para el que solo tiene buenas palabras. «Es una persona que da tranquilidad, muy seguro de lo que quiere y lo sabe transmitir. Aprendí mucho con él», apunta.

El portero extremeño, que considera al Sporting su «familia», vive ahora una etapa en el Mallorca, pero sigue de cerca la actualidad del equipo y la ciudad, con la que guarda estrechos lazos. Consciente de que la llegada de Garitano a Gijón se produce en un momento en el que no hay «mucho tiempo» para trabajar, destaca también que hacerse cargo del banquillo del Sporting es «una oportunidad» para el nuevo cuerpo técnico.

Si tiene que poner el foco en dos características que definan a Asier Garitano como entrenador son el «trabajo desde el punto de vista táctico» y conseguir que sus jugadores sean «fuertes físicamente». «Aplica conceptos aparentemente básicos, pero lo difícil es trasladarlo al campo. Es un método que le ha dado buenos resultados. Lo más importante es la coordinación».

«Hay que hacer un llamamiento a la afición a intentar apartar la mirada de lo pasado, necesitan su aliento más que nunca»

Asier Garitano ha dado muestras en sus dos apariciones públicas con el Sporting de ser una persona sosegada. Cuéllar explica que «aparentemente, puede parecer tímido», una característica que en realidad no encaja del todo en la personalidad del entrenador. «Es una persona encantadora y cercana, siempre trasmite sosiego». Descarta el que fuera portero del Sporting que se vaya a ver al preparador rojiblanco «alterado», lo que no significa que se deje manipular. «No es alguien que se vaya a arrugar. Sí que es alguien que no se da importancia, se la da más al grupo». Ese grupo es lo que prima en los equipos de Asier Garitano, defiende Cuéllar, quien apunta la vertiente divertida que tiene el entrenador. «Te ríes mucho con él».

La situación del equipo es complicada y la tarea de recuperar a una plantilla que pasa por su peor momento es complicada. De lo que está seguro Iván Cuéllar es de que Asier Garitano se mantendrá fiel a una forma de trabajar y a un estilo que le han llevado a ser un entrenador con una larga carrera y más resultados positivos que negativos. También que, vayan mejor o peor los resultados, su relación con los futbolistas va a ser la misma. «Actúa igual cuando gana y cuando pierde, no te vende motos. Tiene valores que a veces en el fútbol se pierden fácilmente».

El importante reto que tienen entrenador y plantilla por delante debe contar, en opinión del portero, con algo que muy pocos tienen: una afición como la del Sporting. Iván Cuéllar lanza desde Mallorca un mensaje claro. «Hay que hacer un llamamiento a la afición a intentar apartar la mirada de lo pasado, necesitan su aliento más que nunca. Que en los partidos de casa parezca que jugamos con un futbolista más», desea un jugador que sigue manteniendo un gran cariño por el conjunto rojiblanco.