Rubén Yáñez, sobre la situación del Sporting de Gijón: «Había que cambiar cosas»

Andrés Maese Gijón Jueves, 10 de abril 2025, 14:21 Comenta Compartir

Rubén Yáñez fue el primer futbolista en ofrecer su punto de vista en cuanto a la situación que vive el vestuario tras el cambio de entrenador. «El equipo lo está afrontando bien, es un cambio que esperemos que se refleje en los buenos resultados», expuso para dar cierta tranquilidad al sportinguismo. «Veo a la gente animada y con muchas ganas de revertir la situación y de demostrar que somos capaces de hacerlo», continuó.

El portero rojiblanco admitió que «había que cambiar cosas dada la situación», pero también entonó el 'mea culpa': « Es un momento delicado y en parte puede ser injusto -el despido de Albés- porque gran parte de la responsabilidad es nuestra porque somos los que estamos en el campo. Aunque cuando se llegan a estas situaciones ya sabemos lo que suele pasar».

Pese a que ningún futbolista se despidió públicamente de Albés, Yáñez le restó importancia porque «internamente nos despedimos y esa frialdad de la que se habla no existió».

El nuevo objetivo del Sporting ya ha sido asumido por el vestuario. Les costó aceptarlo. «El hecho es que ahora mismo afrontamos una nueva realidad que ninguno queríamos», indicó Yáñez. «Es momento de vernos a nosotros mismos y tenemos que hacerlo por nosotros, por el club y por la gente. Es una situación delicada para todos, pero tenemos que afrontarla y revertirla cuanto antes», argumentó.

Asier Garitano

Del nuevo entrenador destacó que «nos estamos ordenando un poco más, nos pide más orden y tener dominadas ciertas situaciones. Esa es la línea a seguir. Ser más sólidos atrás y mantenernos ordenados en el campo».

Yáñez reconoció sin tapujos que habló en privado con Garitano y desveló que «quiso escucharnos sobre la situación y la dinámica del vestuario para saber a dónde había venido».

Pese a que el Sporting se encuentra a dos puntos del descenso, al guardameta no parece preocuparle el estrés al que serán sometidos las próximas semanas. «La agonía en Segunda no es nada nuevo», indicó. Pese a que ya vivieron momentos de ansiedad, reconoció que «el año pasado también sufrimos, pero de otra manera. El fútbol profesional no es un camino de rosas y más en un club como el Sporting, con una gran responsabilidad».

La confianza en su compañeros continúa intacta. Al menos así lo dijo en la Escuela de Fútbol de Mareo: «Tenemos una plantilla suficiente para afrontar esta situación. Tengo la confianza de que lo podemos sacar. Me he visto en situaciones peores. Lo vamos a sacar y cuanto antes mejor, pero sabiendo que no va a ser nada fácil».

No abandonó la sala de prensa sin antes referirse al partido del domingo ante el Eldense. «Está claro que el partido es clave. Ganar supone distanciarnos de los puestos de descenso, que es lo que buscamos todos».

Dio la sensación de que el rojiblanco no vería con malos ojos sumar un empate fuera de casa. «Es un partido para jugarlo con mucha cabeza porque jugar fuera nunca es fácil. Hay que valorar cada punto que se pueda sacar, pero siempre buscando la victoria. Empatar fuera de casa tiene mucho valor», concluyó.