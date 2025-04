El Sporting de Gijón busca confirmar su mejoría

Al Sporting de Gijón solo le quedan grandes cimas que escalar. La victoria lograda en Elda alejó el fantasma del descenso, dejándolo ... por ahora a cinco puntos, más el 'golaveraje'. Pero cada partido que afronte el equipo hasta que se logre el nuevo objetivo de la permanencia, una broma de mal gusto si se hubiese formulado hace ocho meses, será un edificio en llamas. Quien viene esta vez con la intención de encender la mecha en El Molinón (este viernes, 19 horas) es el Mirandés, candidato al ascenso por méritos propios con una plantilla joven y plagada de cedidos que buscan la gloria de jugar la próxima campaña en Primera. Hambre y calidad en un equipo mucho mejor como local que cuando le toca coger el autobús, y que en lo que va de año no ha conseguido ganar un partido como visitante.

La tropa de Asier Garitano, la misma que la que consiguió ante el Eldense salvar la primera de las ocho finales que asumió dirigir el técnico vasco. Con las bajas de Gaspar, Dotor, Caicedo, Curbelo y Bernal llega un Sporting que necesita refrendar lo visto en Alicante, a ser posible, con otra victoria.

La semana ha sido tranquila en Mareo. Los tres puntos del pasado fin de semana han calmado algo unas aguas que bajaban más bien revueltas, aunque todo el sportinguismo es consciente de que aún quedan muchos remolinos que salvar. La meta de los 50 puntos está aún lejana y nada le vendría peor al equipo que relajarse después de haber dado solo uno de los varios pasos que quedan hasta llegar a la meta. Garitano no ha detectado síntomas de que así vaya a suceder.

El partido de este viernes tendrá muchas variaciones en lo futbolístico sobre lo visto el pasado fin de semana en Alicante. El Eldense es un equipo al que le gusta utilizar los centros laterales. Nada que ver con el Mirandés, una escuadra que acumula muchos jugadores por dentro y que cuenta además con uno de los mejores rematadores de la categoría: Joaquín Panichelli. El joven delantero, propiedad del Alavés, ha cantado bingo en 17 ocasiones en lo que va de campaña. Solo el almeriense Luis Suárez, con 23, le supera.

Llega Alessio Lisci con lo que apunta a que serán dos bajas en su plantilla. Ni Tachi, central de la confianza del italiano, ni Julio Alonso, otro defensa con galones en Miranda de Ebro, han entrenado con normalidad a lo largo de la semana, por lo que no se les espera sobre el verde de El Molinón.

De la enfermería del Sporting no ha salido nadie, pero tampoco entrado. La expedición de Elda conforma la lista de candidatos a buscar la victoria contra el Mirandés. Tal y como se desarrolló el partido del pasado fin de semana, no parece que Asier Garitano vaya a plantear una revolución. Está por ver el uso que como local hace de los laterales el técnico vasco y a quién elige para esas posiciones, condicionando el resto del once que parta de inicio.

Tanto el Sporting como el Mirandés son dos conjuntos que se conocen bien. Un total de 18 duelos oficiales acumulan ya, todos desde el año 2012, cuando el conjunto jabato llegó a Segunda División. La estadística dice que los rojiblancos tienen las de ganar en este choque, con ocho victorias, seis empates y cuatro derrotas, cuando se miden a los castellanoleoneses. El más reciente es el empate a un gol en la ida, un partido con el recuerdo del brutal choque entre Curbelo y Panichelli y en el que los rojiblancos bien pudieron haberse llevado la victoria.

El Molinón apunta a ser una caldera. El miércoles eran ya 3.000 las entradas que se habían vendido en el periodo reservado solo para la compra por parte de abonados. Con las localidades de los fondos ya agotadas, se abrió la venta al público general, una muestra más del apoyo de una afición que cuando vienen curvas es capaz de dar un paso al frente para tratar de sostener al equipo. No faltará tampoco la afición de Mirandés. Al menos 600 seguidores jabatos estarán presentes en El Molinón para intentar que su equipo se lleve los puntos y seguir soñando con la posibilidad de jugar el próximo año en Primera.

Nervios

Los nervios jugarán un papel muy importante en el partido. Con unos soñando con el ascenso y los otros con la responsabilidad de no llevar al club al desastre, se medirán dos equipos con metas bien diferentes, pero necesitados de templanza. El Sporting rompió su mala racha con la victoria en Elda, pero necesita seguir sumando. El Mirandés llega a Gijón después de haberse anotado un solo punto en los últimos tres partidos, cayendo derrotado en Zaragoza y Albacete. La tensión se hace patente en Miranda de Ebro, donde nadie quiere morir en la orilla después de haber estado nadando toda la temporada. Puesto en la balanza, es mucho más lo que se apuesta el Sporting, que por proyecto y aspiraciones no debería estar peleando por salvar la categoría. Un partido por tanto con mucha miga en el que el público, una vez más, tendrá un papel muy relevante.