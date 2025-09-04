Sporting de Gijón | Pablo Vázquez, sobre el partido contra el Dépor: «Si queremos pelear por la parte alta tenemos que ir con personalidad a Riazor» Sobre el mercado de fichajes, el central dice que «las plantillas cortas son relativamente buenas»

Andrés Maese Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:35 | Actualizado 11:49h. Comenta Compartir

El del sábado será un partido especial para Pablo Vázquez. El central se enfrentará a su exequipo, el Deportivo de La Coruña. «Allí jugué dos años, más de 80 partidos y conseguí un ascenso», recordó el zaguero.

Su salida de La Coruña no tiene demasiadas explicaciones deportivas. Después de jugarlo todo el pasado curso, en verano cambió de aires. «Lo que pasó allí ya queda atrás. Se cerró una etapa en la que fui muy feliz y ahora estoy iniciando otra», apuntó.

Pablo es un jugador sin pelos en la lengua. Sensato y honesto en sus declaraciones. No esconde su opinión y siempre muestra los argumentos que le han llevado a pensar lo que piensa. Un hombre con palabra.

Así lo demostró esta mañana en Mareo cuando se le preguntó por el juego del equipo. «El entrenador lo tiene muy claro, no venimos a 'jogo bonito'. No queremos agradar, queremos ser eficaces y aprovechar la calidad de los de arriba», expuso.

Cuestionado por el mercado de fichajes, Vázquez se mostró satisfecho con la plantilla actual del Sporting. «La realidad es que las plantillas relativamente cortas son buenas. Ojalá nos respeten las lesiones. Un jugador cuando mejor está es cuando juega o está cerca de jugar. A mí me gustan ese tipo de plantillas», opinó.

En cuanto al partido que tiene que hacer el Sporting en Riazor, el defensa lo tiene muy claro. «Su potencial ofensivo es tremendo y creo que tienen quizás al mejor jugador de la Liga. Si queremos pelear por la parte alta, tenemos que ir con personalidad a Riazor», concluyó.

Temas

Sporting de Gijón