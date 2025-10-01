El Sporting de Gijón - Racing de Santander del domingo 12 de octubre, declarado partido de alto riesgo La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha acordado incluir el encuentro entre los dos equipos norteños en dicho listado por la gran presencia de aficionados de ambos equipos

Iván García Gijón Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:47

El Sporting de Gijón - Racing de Santander que se disputará el próximo domingo 12 de octubre en El Molinón (16.15 horas) ha sido declarado partido de alto riesgo por la la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte.

El órgano que depende del Ministerio del Interior lo ha anunciado en la mañana de este miércoles, en un comunicado de prensa en el que incluye el duelo de los dos equipos norteños en un listado en el que se encuentran también el Málaga - Dépor y el Rayo Vallecano - Shkendija Tetovo (de Conference League). En el caso del duelo de asturianos y cántabros, se debe a la gran afluencia de aficionados visitantes —que se esperan— aprovechando la cercanía del desplazamiento, el horario y la coincidencia con el festivo por el 12 de octubre.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte se reúne con una periodicidad quincenal y está compuesta por representantes del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y ACB y la Fiscalía General del Estado.