El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Dubasin celebra el gol rojiblanco en el último Sporting - Racing. Arnaldo García

El Sporting de Gijón - Racing de Santander del domingo 12 de octubre, declarado partido de alto riesgo

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha acordado incluir el encuentro entre los dos equipos norteños en dicho listado por la gran presencia de aficionados de ambos equipos

Iván García

Iván García

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:47

El Sporting de Gijón - Racing de Santander que se disputará el próximo domingo 12 de octubre en El Molinón (16.15 horas) ha sido declarado partido de alto riesgo por la la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte.

El órgano que depende del Ministerio del Interior lo ha anunciado en la mañana de este miércoles, en un comunicado de prensa en el que incluye el duelo de los dos equipos norteños en un listado en el que se encuentran también el Málaga - Dépor y el Rayo Vallecano - Shkendija Tetovo (de Conference League). En el caso del duelo de asturianos y cántabros, se debe a la gran afluencia de aficionados visitantes —que se esperan— aprovechando la cercanía del desplazamiento, el horario y la coincidencia con el festivo por el 12 de octubre.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte se reúne con una periodicidad quincenal y está compuesta por representantes del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y ACB y la Fiscalía General del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  8. 8 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting de Gijón - Racing de Santander del domingo 12 de octubre, declarado partido de alto riesgo

El Sporting de Gijón - Racing de Santander del domingo 12 de octubre, declarado partido de alto riesgo