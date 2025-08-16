Negra y con una banda rojiblanca: el Sporting de Gijón lanza su segunda equipación para esta temporada Puma apuesta por el color oscuro para la camiseta visitante

I. García Sábado, 16 de agosto 2025, 13:42

Negra, pero con una banda roja y blanca a la altura del escudo, en el lado izquierdo del pecho. Así es la segunda equipación del Sporting de Gijón para la temporada 2025-2026, que el club ha anunciado este sábado, en vísperas del debut liguero de los de Asier Garitano el próximo lunes ante el Córdoba.

Puma apuesta por repetir el oscuro para la segunda equipación de los rojiblancos, como ya hiciera la temporada anterior. La primera ocasión en la que, valga la redundancia, el club pudiese abandonar el rojo y el blanco como indumentaria sería la semana que viene, en la visita al Alfonso Murube de Ceuta.

Eric Curbelo y Dubasin han sido los dos jugadores que han aparecido luciendo la camiseta, que ya ha generado las primeras reacciones en redes sociales. La mayoría de ellas, elogiando el diseño. «Un acierto, esperando ya para comprarla», respondía uno de los seguidores a la cuenta del club.

