El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Curbelo y Dubasin, con la segunda equipación. RSG

Negra y con una banda rojiblanca: el Sporting de Gijón lanza su segunda equipación para esta temporada

Puma apuesta por el color oscuro para la camiseta visitante

I. García

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:42

Negra, pero con una banda roja y blanca a la altura del escudo, en el lado izquierdo del pecho. Así es la segunda equipación del Sporting de Gijón para la temporada 2025-2026, que el club ha anunciado este sábado, en vísperas del debut liguero de los de Asier Garitano el próximo lunes ante el Córdoba.

Puma apuesta por repetir el oscuro para la segunda equipación de los rojiblancos, como ya hiciera la temporada anterior. La primera ocasión en la que, valga la redundancia, el club pudiese abandonar el rojo y el blanco como indumentaria sería la semana que viene, en la visita al Alfonso Murube de Ceuta.

Eric Curbelo y Dubasin han sido los dos jugadores que han aparecido luciendo la camiseta, que ya ha generado las primeras reacciones en redes sociales. La mayoría de ellas, elogiando el diseño. «Un acierto, esperando ya para comprarla», respondía uno de los seguidores a la cuenta del club.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  2. 2

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  3. 3 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  4. 4 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  5. 5 Asturias se achicharra y llega a 42,6 grados
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  8. 8

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  9. 9 Los vecinos de Genestoso «aterrados» por la cercanía del fuego: «Todos mis recuerdos están en esta casa»
  10. 10 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Negra y con una banda rojiblanca: el Sporting de Gijón lanza su segunda equipación para esta temporada

Negra y con una banda rojiblanca: el Sporting de Gijón lanza su segunda equipación para esta temporada