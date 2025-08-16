El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Garitano, en la sala de prensa de Mareo. E. C.
Sporting de Gijón - Córdoba, el lunes a las 19 horas

Garitano, convencido de que el Sporting llega «preparado» para competir y avala el fichaje de Daniel Luna: «Encaja en lo que buscamos»

El técnico vasco analizó el debut liguero de su equipo ante el Córdoba, valorando la pretemporada, al rival y el posible fichaje del extremo del Mallorca

Iván García

Iván García

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:39

«Con ganas, tranquilidad y esperando ese cosquilleo que hay que tener para competir en cualquier competición». Así aguarda Asier Garitano el inminente debut liguero del Sporting de Gijón, el próximo lunes en El Molinón. El técnico vasco aseguró que su equipo llega preparado: «Estamos bien, estamos tranquilos. La pretemporada ha ido bien».

El técnico le quitó hierro al asunto de las inscripciones a pocas horas del duelo ante el Córdoba, para el que los rojiblancos solo tienen, en estos momentos, a 17 jugadores inscritos. «Estaremos el lunes toda la plantilla para poder competir». Uno de los que falta por ser registrado en LaLiga para competir es Mamadou Loum, el último en llegar y que ha completado estas semanas sus primeros entrenamientos. «Es un jugador grande, vamos viendo su condición. También hay un tema de adaptación».

Sobre el Sporting que pretende que se vea, Garitano quiere que su equipo «controle las situaciones de juego y llevar los partidos a donde más te interesa sabiendo las características de tu equipo». El técnico rojiblanco espera para el lunes «un ambiente muy positivo. La gente ha tenido una respuesta increíble, estarán contentos, ilusionados, expectantes. Ellos están muy por encima. Son una afición de Primera, intentaremos que estén contentos con lo que ven en el campo». Y es que el Sporting ha rebasado estas últimas fechas la cifra de 23.000 socios, lo que supera los registros de la anterior temporada.

Una situación que no sorprende al técnico. «La gente aquí es así, es muy del Sporting». Cuestionado sobre la posible incorporación de Daniel Luna que, tal y como avanza EL COMERCIO, estaría muy cerca de producirse, Garitano no ocultó que se amolda a lo que busca el club: «Si, es así. Buscamos un jugador de banda con esas características. Vamos a ver porque es un jugador con contrato en otro equipo».

Sobre los equipos favoritos al ascenso, el técnico volvió a señalar a los recién descendidos (Leganés, Valladolid y Las Palmas) y remarcó que está «bastante tranquilo con lo que veo en el día a día», volviendo a poner de manifiesto que cree que «estamos preparados para poder competir».

