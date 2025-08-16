José Riestra, espectador de lujo en el entrenamiento del Sporting de Gijón en Mareo El director de fútbol de Orlegi presenció la penúltima sesión de los de Garitano antes de su debut acompañado por David Guerra e Israel Villaseñor

I. García Gijón Sábado, 16 de agosto 2025, 19:37 Comenta Compartir

Un espectador de lujo se dejó ver este sábado por la Escuela de Fútbol de Mareo. José Riestra, director global de fútbol de Orlegi, presenció en compañía de David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, e Israel Villaseñor, director deportivo, la penúltima de las sesiones antes del estreno en Liga de los pupilos de Asier Garitano.

Riestra visitó dos veces Gijón durante el tramo final de la campaña pasada, cuando el club atravesaba un momento delicado. La primera, a principios de abril, para hacer balance de la situación deportiva, asumir responsabilidades y exponer los motivos del cambio de entrenador –justo esa semana se acababa de cesar a Rubén Albés para contratar a Garitano–. En aquella comparecencia en Mareo fue cuando avanzó la intención del Sporting para hacerse con la propiedad de Dubasin.

La siguiente, un mes después, para afrontar el proceso de reestructuración interno del Grupo Orlegi y comenzar a configurar esta temporada. Una planificación que tuvo su continuidad en la cumbre de Washington en la que el propio Riestra estuvo presente junto a Alejandro Irarragorri, Guerra y el propio Garitano. En ella se trazaron las líneas maestras del Sporting de la presente temporada. Desde el club informaban ayer que su presencia no se debía a ningún motivo en particular más allá de su posición dentro de la estructura del Grupo Orlegi.