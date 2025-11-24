El Sporting de Gijón teme perder a Dubasin ante el Andorra Los problemas físicos que le apartaron de la convocatoria ante el Huesca amenazan su participación en el encuentro del viernes

La pasada semana Jonathan Dubasin no se encontraba en plenitud. El atacante rojiblanco abandonó varios entrenamientos antes de su finalización y el sábado, en la sesión previa a viajar a Huesca, sintió un pinchazo en el abductor, según explicó el entrenador rojiblanco, Borja Jiménez. El futbolista, comprometido, quiso hacer las ocho horas de autocar hasta la ciudad aragonesa para probarse en la jornada del domingo e intentar estar junto a sus compañeros. Pero «las sensaciones no fueron buenas» y se cayó de la convocatoria.

La previsión con él pasa ahora por someterle a una serie de pruebas médicas y evaluar su estado físico conforme se acerque el viernes, cuando el Sporting recibirá en El Molinón al Andorra. El equipo regresará esta mañana al trabajo y aún quedarán otras dos sesiones de preparación antes del encuentro, tiempo suficiente para tomar una decisión sobre un jugador que tiene un rol importante en la plantilla. Los resultados de las pruebas diagnósticas y las propias sensaciones del jugador resultarán determinantes para establecer si es apto o no para jugar.

El papel de Jonathan Dubasin en este Sporting es determinante. Tras un inicio de campaña gris, el hispano-belga encadenó un gran momento de forma, anotando siete goles y repartiendo dos asistencias. A ello se suma el tanto que anotó en Copa del Rey frente al Caudal y que le dio el pase de ronda a los rojiblancos. Pero, más allá de los números, el equipo nota su influencia en el juego de ataque, siendo definido como un jugador diferencial en la categoría.

El extremo, atornillado al once inicial, suma ya más de 1.000 minutos en Liga y es un habitual en las alineaciones de Borja Jiménez, como lo fue antes en las de Asier Garitano. En lo que va de campeonato, Dubasin solo se perdió el encuentro contra Las Palmas por sanción y el del pasado domingo por sus problemas musculares. La solución de Borja Jiménez ante la baja del extremo llamó la atención. El entrenador optó por dar entrada a Justin Smith en la banda derecha, aunque caído hacia adentro para dejar el carril a Guille Rosas. En el banquillo esperaban jugadores con perfil de extremo como Oscar Cortés, que entró en la segunda parte, y Dani Queipo. La relevancia de Dubasin la percibe también la afición. La suya fue la camiseta por la que más se pujó en la subasta de equipaciones tras el partido contra el Eibar en beneficio de la Cocina Económica: 301 euros.

El que está completamente recuperado es Juan Otero. El colombiano entró en la convocatoria del pasado domingo y disputó la última media hora de encuentro, un plan de reincorporación pactado con el cuerpo técnico. Los minutos que estuvo sobre el campo los compitió sin aparentes problemas, por lo que está disponible para jugar de inicio el viernes.

El alta del jugador colombiano es una gran noticia para el Sporting. El futbolista, que llegó a Gijón como extremo y que se ha ido adaptando desde la etapa de Miguel Ángel Ramírez a la posición de 'nueve', es talismán para los rojiblancos. En su ausencia, el Sporting ha sido incapaz de ganar un partido desde abril de 2024, cuando el técnico que le puso en la punta del ataque era aún el inquilino del banquillo local de El Molinón.

La reincorporación de Juan Otero abre las posibilidades de elección a Borja Jiménez, que en ausencia del cafetero se ha decantado, mayoritariamente, por colocar en la vanguardia del ataque a Amadou Matar. El joven futbolista senegalés aún no se ha estrenado como goleador con el primer equipo del Sporting.

