La espera del Sporting de Gijón por Yáñez llega a Huesca

El Sporting se fue ayer a la cama sin saber si hoy (El Alcoraz, 18.30 horas) podrá alinear a Rubén Yáñez. Si antes del encuentro llega la cautelar del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) o la admisión por parte de este organismo del recurso presentado el viernes por la tarde, Yáñez jugará. Si no, el titular será Christian Joel, con Elmo en el banquillo. Pero en la víspera del partido había muy pocas certezas. El club todavía no tenía respuesta a primera hora de la noche.

En todo caso, el portero catalán siguió la rutina propia de una víspera de partido. Yáñez se ejercitó con normalidad y, cerca del mediodía, como ya había anunciado Albés, se subió al autocar como uno más de la expedición. Por si las moscas, el técnico vigués sumó a la convocatoria al finlandés Elmo Henriksson, con ficha del filial. Eso, por si fallase la argumentación ante el TAD y Christian Joel, sustituto natural de Yáñez, tuviera que jugar y tener un relevo en el banquillo.

Los tiempos de las resoluciones y de los argumentos han sido muy justos. Apelación rechazó el segundo recurso del Sporting el viernes a mediodía y, ya a media tarde, el club confirmó que no se rendía. Se lanzó a explorar la vía del Tribunal Administrativo del Deporte, un órgano que ya no depende de Las Rozas, sino del Consejo Superior de Deportes, solicitándole, puesto que tiene competencia para ello, que retire esa segunda cartulina a Yáñez. Y por si la respuesta no llegase a tiempo, también que le otorgase la cautelar para poder disponer del meta esta tarde.

Habitualmente, el TAD se reúne de forma ordinaria los jueves, pero, en este caso concreto, el club confiaba en que pudiera atender su caso con carácter de urgencia, debido a cómo se han ido sucediendo los acontecimientos. Fuentes consultadas del Consejo Superior de Deportes (CSD), ponían de manifiesto el carácter «independiente» del TAD, a la espera también del resultado para su publicación. David Guerra, Joaquín y Gerardo García, que viajaron con la expedición, se mantenían a la espera de noticias.

Desde Huesca, a donde el equipo llegó a última hora de la tarde, el club entendía que había realizado ya su trabajo y que solo le restaba esperar. El Sporting está batallando para ver si su decisión sienta un precedente, entendiendo que es un caso singular en el fútbol. Una vulneración del protocolo del VAR, mal ejecutado por Muresan Muresan y por Caparrós Hernández, el colegiado al frente de la Sala VOR, en la jugada que terminó con la expulsión de Yáñez el pasado domingo dentro de un partido con un serial de decisiones arbitrales tan controvertidas como determinantes en el resultado final (0-2).

La polémica jugada

El clímax fue la expulsión del portero tras cometer un penalti sobre el delantero del Albacete Higinio. Caparrós Hernández llamó dos veces a consultas a Muresan Muresan. La segunda, aunque en la publicación de los audios de las revisiones del VAR de la última jornada se omitió el inicio de la conversación, pareció estar motivada por el hecho de que al árbitro de campo se le olvidó expulsar al portero. Y una segunda llamada desde la Sala VOR para enjuiciar la misma jugada no está contemplada. Tampoco que fuera, como sucedió, para que Muresan Muresan expulsase a Yáñez con una segunda amarilla –el meta ya tenía una primera–, puesto que el VAR solo debe entrar, según lo expuesto, para alertar de posibles rojas directas.

Con todo esto, el Comité Técnico de Árbitros valoró de forma negativa la actuación de los dos colegiados, cada uno en su cometido, y esto dio como resultado que Caparrós Hernández fue enviado a la 'nevera'. Para la confirmación del castigo de Muresan Muresan, mientras, habrá que esperar hasta el jueves de la semana que viene, teniendo en cuenta que ya se conocía antes del Sporting-Albacete que este colegiado no tenía partidos previstos este fin de semana. Pero apunta a correr la misma suerte.

El club apurará hasta el límite, con el partido fijado a media tarde, para ver si puede contar con el guardameta catalán, uno de los futbolistas más elementales para Rubén Albés. Hasta el último momento esperará por Yáñez, pero sin saber si finalmente podrá contar con él.