Sporting | José Alberto agota su tiempo

Inesperada en forma y fondo, la dolorosa derrota del sábado ante el Alcorcón ha hurgado en la herida del proyecto de José Alberto, cada vez más desacreditado y con menos tiempo. En apenas siete días y dos partidos, el equipo ha perdido el rumbo y deambula de forma desconsolada más cerca del abismo del descenso que de los puestos de privilegio.

La mínima pesca de puntos (11) refleja el desolador comienzo de competición, que tiene al equipo muy lejos de los objetivos marcados antes del comienzo de una temporada que se antojaba ilusionante y que se ha torcido de forma imparable, especialmente tras los desconcertantes primeros cuarenta y cinco minutos en El Molinón, con el Alcorcón festejando tres goles antes del descanso. Tras un período de reflexión interna, la intención del club, salvo giro imprevisto, es mantener al técnico hasta el encuentro del sábado ante el Elche, que podría adquirir una relevancia especial si no hay cambio de rumbo.

Las dudas en torno al proyecto se han disparado tras el sometimiento del Alcorcón en El Molinón en su primera victoria en feudo gijonés, acentuado por el recuerdo de la diáspora futbolística en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. Dos derrotas -consecutivas- muy sonoras que han mermado la confianza de los rectores en José Alberto López, que han derivado en un breve período de reflexión interna para encontrar explicaciones con la figura del ovetense en el centro del debate, aunque la crítica también apunta al exiguo rendimiento de la plantilla, con más potencial del que está exhibiendo.

Desde el final del encuentro en El Molinón, los dirigentes rojiblancos -con Miguel Torrecilla en Gijón- han establecido contactos telefónicos en un improvisado gabinete de crisis para analizar la situación. La preocupación ha calado sobremanera en Mareo tras una derrota tan aparatosa por la imagen y vulnerabilidad del equipo que no encuentra explicaciones sencillas.

Habrá nuevos encuentros, aunque la intención, no obstante, es mantener la confianza en el técnico hasta el encuentro en el Martínez Valero (sábado, 18 horas), que se espera de especial 'miga' tras las últimas actuaciones, el mínimo bagaje de puntos cosechado y las dudas que el propio proyecto ha suscitado tanto en la propia afición como entre los rectores del club, con el crédito en el entrenador bajo mínimos.

La cosecha del Sporting tras las primeras once jornadas es raquítica: once puntos, cinco derrotas y solo dos victorias. Peores números que en las últimas dos temporadas a estas mismas alturas: Paco Herrera (19) y Rubén Baraja (14). La dinámica reciente es más preocupante, con seis de los últimos veinticuatro puntos y una sola victoria en ocho encuentros. También asoma un nuevo problema que al inicio de competición parecía no existir: la aparente fragilidad defensiva. En los últimos tres partidos, el equipo ha exhibido una evidente debilidad en defensa, encajando siete tantos: 2 ante el Almería, 2 más en Fuenlabrada y 3 ante el Alcorcón el sábado.

«Tiempo de estar unidos»

En el club esperan que el sábado se pueda ver una imagen distinta de los futbolistas, que han respaldado al entrenador tanto en público como en privado. José Alberto, en ese sentido, cuenta con el apoyo del vestuario, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones en las últimas semanas. Desde el abrazo de Babin tras su gol ante el Almería pasando por distintas intervenciones en zona mixta en El Molinón, como en algunas declaraciones de 'pesos' del vestuario tanto en Mareo, Carmona, como en redes sociales.

La última, ayer, por parte de Javi Fuego, uno de los futbolistas más respetados de la plantilla que se manifestó en redes sociales para pedir unidad en un momento especialmente delicado. «Toca tiempo de reflexiones profundas y autocrítica porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos sirve para dar el nivel. Tiempo de asumir las críticas y subir nuestro nivel de juego y cualidades individuales para que el equipo crezca. Tiempo de callar, aprender y trabajar. Tiempo de estar más unidos que nunca en el vestuario», exclamó el centrocampista.

En el aspecto deportivo está la recuperación de Manu García, que mañana disputará su último compromiso con la sub 21 ante Montenegro. El canterano, que siguió el encuentro ante el Alcorcón desde Las Rozas, estaría a disposición para Elche.