Sporting José Alberto: «Hemos madurado el partido poco a poco» El técnico del Sporting se mostró satisfecho por «la implicación del equipo y su ambición» tras derrotar al Albacete VÍCTOR M. ROBLEDO Domingo, 1 septiembre 2019, 21:05

El Sporting sumó su primera victoria de la temporada en un partido «típico de Segunda», según José Alberto, que se mostró «contento con la implicación del equipo y su ambición». «A pesar de ponernos por delante hemos seguido buscando el 2-0 que nos diera tranquilidad. Esa tiene que ser la idea», destacó el técnico rojiblanco.

«Hemos madurado poco a poco el partido. El equipo ha sido muy valiente. Hemos concedido muy poco en defensa ante un rival con un potencial grande en centros laterales», valoró. Preguntado por Pedro, el entrenador rojiblanco afirmó que «ha hecho un gran partido», en una jugada «que hemos trabajado esta semana». También se mostró satisfecho por el papel de Manu García, aunque asegura que el exjugador del Manchester City «tiene capacidad para hacer más cosas de las que hemos visto». «En el tramo final de la primera parte y en la segunda hemos empezado a ver a Manu», afirmó.

En cuanto a Carmona, José Alberto declaró que hizo «un partido espectacular a nivel ofensivo». «Su calidad es indiscutible y yo estoy contento por tenerlo con nosotros. Tiene capacidad para llegar a diez goles. Eso será señal de que estamos viendo a un gran Carmona», añadió.

Por último, el técnico aseguró sentirse «súper tranquilo» de cara al cierre del mercado. «A lo largo del día de mañana veremos, pero no es algo que me preocupe ni me mantenga alerta. Estoy centrado en casar provecho a los jugadores que tenemos».