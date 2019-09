Sporting | José Alberto mete otra marcha

Madrugó ayer el Sporting, que pisaba verde a primera hora del día, y madrugó José Alberto, listo ya para subirse al autocar a media mañana. Con el uniforme oficial, el entrenador rojiblanco verbalizó ambición e inconformismo desde la primera respuesta, centrado ya en el asalto a El Alcoraz y en meter mano mañana (12 horas) al Huesca de Míchel. No se mostró plenamente satisfecho ni cuando miró el casillero. «Tenemos cinco puntos y no se pueden cambiar, pero me habría gustado conseguir más y esa tiene que ser la mentalidad de cualquier persona que esté en el Sporting», aseguró el entrenador, que metió una marcha más para pedir a los suyos una continuidad de lo que «vimos en la segunda parte ante el Albacete y también en el once contra once de Gerona».

Sí se permitió esbozar una sonrisa cuando examinó el crecimiento del grupo, que encadena dos empates y una victoria en un tramo muy exigente del calendario. «No me preocupa nada del Huesca. Me preocupan los míos, que estemos bien, pero hemos hecho una buena semana y el equipo va afianzándose en el trabajo y orden defensivos», observó José Alberto. Al mismo tiempo apreció bastante camino por recorrer aún con el balón: «Es indudable que tenemos talento y calidad para mostrar más fútbol. Cuando la gente se suelte podremos ver a un gran Sporting, como se vio a raíz del primer gol del otro día».

Hubo todavía eco por la bajada de persiana del mercado de fichajes, con el Sporting en calidad de testigo, sin movimientos desde Mareo. No llegó un extremo para completar, pero José Alberto se mostró satisfecho de la plantilla que tiene entre manos. «De nada vale hablar de lo que habíamos pensado o no. Estoy contento con la plantilla que tenemos y para mí es la mejor», enfatizó, asumiendo que «estamos aquí para sacar rendimiento a los futbolistas que tenemos».

En su vistazo al Huesca, el técnico apreció calidad y frenesí en su fútbol ofensivo. «Tienen desequilibrio con Raba, Ferreiro y Escriche, que es capaz de atacar al espacio, y también cuentan con gente que llega bien desde segunda línea, como Mikel Rico, Juan Carlos y Eugeni. Es un equipo importante», resumió tras el goteo de nombres. Con la tabla otra vez en la mano, el técnico restó trascendencia a las señales que emite la competición en su despertar. «La Segunda es larguísima y hay que estar tranquilo», consideró. Al mismo tiempo volvió sobre sus pasos para valorar el día a día con el grupo, su termómetro personal, que «nos hace ver que el equipo es fiable y crece». «El objetivo es llegar al último tramo de la temporada con opciones de todo», concluyó.

«No valen los presupuestos»

En ese pulso, José Alberto, que lamentó no poder estar mañana en el partido de la selección en homenaje a Quini y también a Luis Enrique en Gijón, no hizo distinciones ni designó favoritos. «En esta categoría de nada valen los presupuestos o los nombres. Los objetivos los consiguen los equipos y estamos tratando de ser uno fiable», sostuvo. Apoyó su reflexión con los nueve puntos que suma el Fuenlabrada en estas tres jornadas o en la sorpresiva campaña que protagonizó, el curso pasado, el Mallorca de Salva Sevilla. «Hay que ir paso a paso, con tranquilidad, trabajando duro y haciendo un equipo fiable y que sepa a qué jugar», aseveró.

El del domingo pasado fue reconocible, con una primera parte más reñida y gris, de faena, y una segunda más brillante y de toque. «Parece que los partidos tienen que ser redondos y es muy difícil que lo sean. Los partidos hay que madurarlos y el del otro día fue el de un equipo súper sólido y fiable», defendió el técnico, quien también tuvo palabras para los delanteros, a los que echó un capote en su, por el momento, sequía goleadora: «Los delanteros están haciendo un trabajo excelente y no dudamos de que van a hacer muchos goles, pero también es importante que los hagan los jugadores de segunda línea».