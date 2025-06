El Sporting, una pretemporada en Mareo: el club descarta giras y viajes largos

Iván García Gijón Sábado, 7 de junio 2025, 22:41 Comenta Compartir

No habrá giras por otros países, ni 'stages' de pretemporada en otras zonas de España. El Sporting no repetirá ninguna de las dos últimas fórmulas veraniegas y se refugiará en la Escuela de Mareo, donde la intención del club es desarrollar de forma íntegra la preparación de cara al inicio de la temporada 2025-26. Desde el club sí que contemplan algún desplazamiento que no implique hacer más de una o dos noches fuera para disputar partidos: «Viajes pequeños».

Lejos queda la gira por México de la pretemporada de 2023, con Miguel Ángel Ramírez en el cargo. Era la primera pretemporada que diseñaba el Grupo Orlegi, tras hacerse con el control del club a finales de junio de 2022. Y, por lo que ha podido saber ELCOMERCIO, tampoco se contempla una concentración al estilo de la efectuada en la localidad gallega de Mondariz la pretemporada anterior con Rubén Albés.

En el club prefieren apostar por la cercanía y valoran el hecho de minimizar desplazamientos, a fin de evitar el estado de algunos terrenos de juego que puedan no estar en óptimas condiciones y tratando de evitar zonas en las que el calor pueda ser un elemento en contra de la preparación física. Un planteamiento que cuenta con el absoluto respaldo del cuerpo técnico. El equipo de trabajo de Asier Garitano considera que las instalaciones de la Escuela de Mareo cumplen holgadamente todos los requisitos para desarrollar el grueso de las cinco semanas de puesta a punto. Jornadas que contarán con dobles sesiones de mañana y tarde en los primeros bloques de trabajo.

Rivales cercanos

La apuesta decidida por la proximidad geográfica también delimitará la confección del propio calendario de pretemporada. Rivales cercanos, de Segunda División y Primera RFEF. Es el perfil de amistoso en los que por ahora trabaja el Sporting, con vistas a anunciar algunos de estos duelos en las próximas fechas, y asumiendo que pueda incluirse algún duelo contra algún equipo de categoría inferior en la región, como viene siendo tradición en los veranos de los rojiblancos.

Los jugadores de Garitano están citados en la Escuela de Fútbol el 7 de julio. Es el día en el que la actividad volverá a Mareo, con el pertinente reconocimiento médico a la primera plantilla. Los entrenamientos comenzarán uno o dos días después. De todo ello y más continúan hablando estos días los dirigentes José Riestra, David Guerra, y Alejandro Irarragorri junto al técnico Asier Garitano en Washington. La planificación deportiva acaparó la primera jornada de conversaciones –la del viernes–. Los encuentros continuaron ayer, durante todo el día, y seguirán hoy, por la mañana. Después está previsto que David Guerra y el propio Asier Garitano inicien el viaje de vuelta a España para llegar el lunes.

Precisamente anteayer, LaLiga anunciaba las fechas en las que se moverán los calendarios de las dos máximas categorías del fútbol español. El balón en Segunda echará a rodar el fin de semana del 15 al 17 de agosto, mientras que la jornada 42 será el fin de semana del 31 de mayo. No se saben aún los rivales, pues el sorteo del calendario tendrá lugar en la sede de Las Rozas de la Federación Española de Fútbol el próximo martes 18 de junio, a las 13 horas. Aún falta por esclarecer qué equipo acompañará a Levante y Elche a Primera y qué dos lo hacen a Ceuta y Cultural desde Primera RFEF.