El Sporting reduce su déficit de 3,9 a 3,2 millones de euros y aumenta en un 15% la cifra de negocios Los auditores hacen observaciones por el 'caso Pedro', del que quedan por percibir 1,5 millones, con dudas sobre su cobro, y lo negativo de los fondos propios y de maniobra. Los ingresos por abonos se disparan hasta los 5,9 millones de euros

Javier Barrio Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón volverá a presentar pérdidas en la junta de accionistas del próximo 15 de diciembre. Concretamente, un déficit de 3,2 millones de euros correspondiente al ejercicio que se cerró el pasado 30 de junio. En todo caso, el club logra una reducción de 700.000 euros sobre los 3,9 millones que reconoció el curso pasado como pérdidas, pero sin capacidad todavía de arrojar resultados positivos.

La memoria económica del club incide, además, en que esta reducción se ha conseguido tras un ejercicio en el que se contabilizaron menos ingresos por ventas de jugadores. Concretamente, 3,8 millones menos.

En el presente ejercicio, por otra parte, finalizan los desembolsos de CVC, incluyendo dos inyecciones económicas del Grupo Orlegi. Una de 1,1 millones de euros, un préstamo participativo de enero de 2025. Y el segundo, que fue aprobado en la junta extraordinaria de finales de septiembre, de 11 millones de euros. Este, fechado en el pasado mes de agosto. El club también destaca un aumento de la cifra de negocios en un 15% con respecto al ejercicio anterior, superando los 22 millones de euros.

Las cuentas están auditadas por la firma BDO, quien realiza una serie de observaciones en su informe a los números del Sporting. Si bien considera que estas expresan una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del club, también hace algunas salvedades, especialmente con el 'caso Pedro Díaz' y su impacto en la memoria económica, con una deuda pendiente de 1,5 millones de euros, que está recurrida en el Tribunal de Fútbol de la FIFA.

Previamente, explican los auditores, el epígrafe del balance 'Activos por impuesto diferido, por importe de 2,357 millones de euros', «corresponde al crédito fiscal activado por bases imponibles negativas pendientes de compensar al cierre de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2025 y 2024». Este crédito fiscal, sostienen, «no debería haberse reconocido al existir dudas sobre su recuperabilidad», considerando, en ese sentido, que el activo y el patrimonio al cierre de ambos ejercicios están «sobrevalorados».

Además, reconoce cierta incertidumbre por los fondos propios y de maniobra, ambos negativos (13,3 y 4,1), que pueden generar «dudas» sobre el funcionamiento a futuro.

Deuda a largo plazo

En el desglose de los números, ya sin inyecciones de CVC, hay un incremento sustancial de la deuda a largo plazo, pasando de los 26,5 a los 29,4. Siguen, por el contrario, incrementándose alguno de los apartados de ingresos. Concretamente el de los abonos procuró al club 5,9 millones. También suben los de las retransmisiones (de 6,9 a 7,7 millones) y los de comercialización y patrocinios (de 4,6 a 6,3).

En el último ejercicio, por otro lado, se registró una inversión menor en los sueldos de la plantilla deportiva. En la 2023-2024 fueron 9,9 millones de euros y, en la pasada, la cifra se redujo a 8,8.

La junta de accionistas tendrá lugar el lunes 15 de diciembre, de nuevo en la sala de prensa de El Molinón, a partir de las 11 horas. Durante la misma, las cuentas anuales serán sometidas al escrutinio de los accionistas para su posterior aprobación.