Sporting | La reválida de final de año

El Sporting encara el final de año con cara de pocos amigos, amenazado por el descenso y con una importante preocupación interna por la poca fiabilidad que manifiesta el equipo, vacilante en sus prestaciones con 16 partidos ya en las piernas. El discurso público, que en algunos casos se aprecia conformista, tampoco ayuda a contener un desgaste que viene de atrás. En estas tres temporadas en Segunda, el proyecto ha experimentado un claro retroceso, con un empequeñecimiento progresivo de su cartel entre los aspirantes. Hace dos años abandonó esta pasada jornada con 24 puntos. Hace uno, ya con José Alberto, con 21. Hoy tan solo suma 18, en una confirmación de ese deterioro, coronado por 444 días desde la última vez que tocó el ascenso.

La reválida de este final de año, con el que se precintará la primera vuelta con cinco partidos -más uno de Copa ante el Zamora-, determinará la estabilidad o no del proyecto, que únicamente ha sido capaz de sumar un 37,5% de los 48 puntos que se han puesto en juego. Es un peligroso indicador del rendimiento del Sporting, que no ha sido capaz de enlazar más de dos victorias seguidas y que tiene un reto de magnitud antes de tomarse las uvas, comenzando por el viernes ante el Tenerife, con capacidad para marcar el futuro.

«Necesitamos la victoria porque estamos a tres puntos del descenso. Es un partido clave», asumió ayer Babin en una entrevista concedida al programa 'Tiempo Añadido' de Rpa. «Sentimos que somos muy irregulares y en Segunda no puede ser así. No puede pasar que le metamos cuatro al Zaragoza y que luego nos los meta el Alcorcón. Las jornadas pasan y hay que ponerse las pilas ya», alertó, eximiendo de responsabilidades al entrenador y al club, asumiendo el peso de la situación. «El club ha hecho las cosas bien y los que tenemos que dar un paso al frente somos nosotros», dijo. «No es cuestión del entrenador, es de futbolistas», ratificó.

En los despachos de Mareo comparten una parte del diagnóstico, considerando que la mayoría de futbolistas no están al nivel esperado. Ya se examina el mercado invernal en busca de alguna solución y a partir de ahora, tras un periodo de observación, pueden empezar a anticiparse decisiones en otros frentes. La confianza en José Alberto se mantiene, con más margen incluso que sus dos antecesores en el cargo, pero si no comienzan a llegar los resultados terminará por abordarse su salida. Y el Tenerife plantea su primera reválida, en un desenlace de 2019 con tres partidos de Liga en El Molinón (Tenerife, Ponferradina y Extremadura) y dos fuera (Mirandés y Lugo). Antes del último, está por ver cuándo juega el Sporting en la Copa con el Zamora, que facilitó ayer la fecha del 19 de diciembre, pero sin ser oficial.

En ese camino, el descosido con el 'play off' ya va por los siete puntos, con nueve equipos que adelantar de camino al Albacete, porque el equipo sigue saltando adelante y atrás. Hay tendencias que se repiten en el tiempo y restan, como su incapacidad para remontar partidos o su pobre rendimiento lejos de Gijón, confirmado con el registro de goles más bajo de toda la categoría (3). Al mismo tiempo es el local más goleador (14), aunque ha perdido fiabilidad en casa.

Ganar a los de abajo

No resulta tampoco de consuelo la naturaleza de sus contendientes, en teoría más modestos. El Alcorcón y el Numancia tomaron por la fuerza, con superioridad, El Molinón en las últimas jornadas. Encima, el Sporting no ha logrado ganar aún a ninguno de los equipos que tiene por debajo de la clasificación. En esta fase, este reto está representado por el propio Tenerife, que parece que será dirigido en Gijón por el técnico interino Sesé Rivero, auxiliado por el exrojiblanco Ricardo León, y el Extremadura. La situación comienza a ser ya de elevada urgencia, obligado el Sporting a reaccionar desde este viernes si no quiere tirar otro año por la borda antes de tiempo.