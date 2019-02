«Los nuevos nos van a dar un plus; son desequilibrantes»

-Ivi López, Álex Alegría y Aitor García. ¿Qué le han parecido los nuevos fichajes?

-Pues, la verdad, muy buenos fichajes. Creo que los tres son jugadores desequilibrantes, que conocen la categoría y que seguro que nos van a dar un plus y nos van a venir muy bien.

-¿Djurdjevic se ríe alguna vez?

-(Risas). Ahora más que antes. Al principio le gastábamos alguna broma y no se reía mucho. Además tiene cara de mala hostia (sonríe), pero luego es un cacho pan. Ya se suelta, ríe y habla mucho más que al principio. Puedes tener una conversación perfectamente con él en español. Está feliz. Se está notando con los goles. Lo da todo en cada partido. Nunca se rinde. A alguien así siempre quieres que le salga bien todo.

-¿Y Robin Lod?

-Da gusto jugar con él porque tiene mucha calidad. Tiras un melón y te lo baja. Hay partidos, como todos, en los que no está como en los entrenamientos. Pero Robin nos tiene que dar mucho. Es muy bueno.

-¿Recuerda el debut en Tenerife?

-Perfectamente. Quedaban quince o veinte minutos para el final. Llegó Gerardo (Ruiz) y nos dijo a los que estábamos calentando que el míster quería hacerme debutar, pero también dudaba si meter a otro. Creo que era De Lucas. Yo estaba acojonado. Quería debutar, pero a la vez tenía nervios. Salí al final por Jony López. Preciado me dijo que disfrutara y no me metiera en líos (risas). El partido estaba prácticamente ganado.

-¿Qué jugador le impresionaba?

-De los que jugaron aquí, siempre lo he dicho, Diego Castro. El otro día todavía me lo preguntaron en el vestuario y les dije: 'preguntar a Iván Hernández'. Y les dijo lo mismo. Hubo jugadores muy buenos, pero Diego Castro tenía algo especial. Sentía debilidad por él. Me cuidaba mucho.

-¿Y de fuera del Sporting?

-Me impresionaba Jesús Navas. Juan Pablo siempre me decía que ojalá jugásemos siempre contra el Sevilla porque me salían muy buenos partidos. Me lo ponía difícil y siempre iba a por mí, pero eso me hacía estar al límite, motivado.