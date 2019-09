«Es terrible llevar 120 minutos en inferioridad» El banquillo del Sporting en El Alcoraz, con el entrenador José Alberto en primer término. / CARLOS GIL «¿La expulsión de Pedro? Estoy tan caliente que prefiero no decir nada. Lo justo, como mínimo, habría sido el empate», lamenta José Alberto J. BARRIO HUESCA. Lunes, 9 septiembre 2019, 03:19

«Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. La gente ha visto el esfuerzo que ha hecho el equipo, pero ha sido imposible sumar». La cara de pocos amigos de José Alberto, malhumorado con López Toca y los arbitrajes de los dos primeros partidos, se apreció nada más que entró por la puerta de la sala de prensa de El Alcoraz. Hizo cálculos el técnico, sin verbalizar con detalle las acciones que le mosqueaban de ayer para no meterse en más charcos, para resumir su malestar. «Llevamos cuatro partidos en los que hemos estado 120 minutos en inferioridad. Es terrible y les invito (a los periodistas) a que vean esas expulsiones. Hemos competido bien y ese es el camino para sumar puntos, pero jugar tanto tiempo en inferioridad es muy difícil para cualquiera», señaló.

En relación al guión del partido, José Alberto dio por bueno el trabajo de los suyos, en una trama prevista. «El partido ha sido lo que esperábamos. El Huesca es un equipo con ritmo alto en la circulación y un porcentaje de posesión alto», explicó de inicio, para observar que «la posesión la han tenido sus centrales y las ocasiones más claras han sido nuestras». Concluyó a renglón seguido José Alberto que «en un centro que no hemos defendido bien ha llegado al gol», solicitando valorar «el esfuerzo de los jugadores con diez porque lo justo, como mínimo, habría sido el empate».

En relación a la expulsión de Pedro Díaz y el arbitraje de López Toca, el técnico fue rotundo. «Estoy tan sumamente caliente que prefiero no decir nada. Lo siento, pero no voy a valorar ninguna actuación. Con eso lo digo todo», zanjó el entrenador rojiblanco, que siguió con su análisis: «Creo que hemos hecho méritos para haber sumado. La posesión no me dice nada. El Huesca no ha tenido prácticamente ocasiones de gol y nosotros hemos tenido dos palos, otra de Pedro y alguna más en el tramo final. Debemos materializarlas si queremos estar arriba. Tenemos que ser un equipo que sume puntos».

Orgullo hacia los jugadores

Volvió a mostrar su «orgullo» en el tramo final de la intervención por la labor de los suyos, destacando «el compromiso y la implicación de los jugadores» en situaciones adversas, como volvió a suceder ayer. También defendió su planteamiento. «Queremos ser valientes y estudiamos a los rivales. Sabemos de sus fortalezas y creo que las minimizamos», sostuvo. Para concluir recuperó su alegato principal: «Hemos merecido algún punto más por lo visto, pero 120 minutos en inferioridad es un 40% de los minutos que llevamos jugando en inferioridad. Es muy difícil y parece que nos estamos haciendo a ello, pero es importante acabar con once. Justo cuando íbamos a hacer el cambio nos marcaron el gol».