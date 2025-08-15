El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dani Luna, el curso pasado, durante un partido con el Cartagena. EFE

El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna

El futbolista ve con muy buenos ojos la posibilidad de jugar en Gijón esta temporada, con los clubes negociando ya el acuerdo para su llegada

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

El Sporting ya tiene una negociación abierta con el Mallorca para la incorporación –en principio a través de una cesión– del extremo colombiano Dani Luna ( ... Cali, 2003), que podría convertirse en el próximo fichaje de los rojiblancos. Ambos clubes discuten en este momento los detalles más sensibles de la operación, que registró un gran avance durante la jornada de este jueves, aunque, de momento, no está cerrada. La incorporación pivotaría sobre una cesión con opción de compra, según fuentes consultadas, aunque este punto no fue confirmado todavía, con la posibilidad de que esta cláusula sea obligatoria o no. El jugador, mientras, está a la espera de la resolución de su caso. De hecho, Luna se ha ejercitado al margen en las últimas sesiones del Mallorca, sin estar ya en el trabajo diario con Jagoba Arrasate.

