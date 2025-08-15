El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna

El Sporting ya tiene una negociación abierta con el Mallorca para la incorporación –en principio a través de una cesión– del extremo colombiano Dani Luna ( ... Cali, 2003), que podría convertirse en el próximo fichaje de los rojiblancos. Ambos clubes discuten en este momento los detalles más sensibles de la operación, que registró un gran avance durante la jornada de este jueves, aunque, de momento, no está cerrada. La incorporación pivotaría sobre una cesión con opción de compra, según fuentes consultadas, aunque este punto no fue confirmado todavía, con la posibilidad de que esta cláusula sea obligatoria o no. El jugador, mientras, está a la espera de la resolución de su caso. De hecho, Luna se ha ejercitado al margen en las últimas sesiones del Mallorca, sin estar ya en el trabajo diario con Jagoba Arrasate.

El futbolista, de 22 años, busca una salida en este mercado, al entender que no va a contar para el entrenador vasco y ve con muy buenos ojos la opción que le brinda el Sporting. Todo está pendiente, no obstante, del acuerdo entre clubes. El Mallorca se hizo con su propiedad en el verano de 2023, después de llegar como cedido a las islas para jugar en el filial bermellón. A partir de ahí, la negociación con el Deportivo Cali, su club de procedencia, incluía una opción de compra. Así, en junio, el Mallorca anunció su adquisición, pagando un millón de euros por el 80% de sus derechos.

En el primer equipo bermellón, sin embargo, solo ha disputado cuatro partidos en este tiempo, buscando minutos en sus cesiones al Mirandés (2023-2024) y al Cartagena (2024-2025). En esta última experiencia, la del curso pasado, disputó un total de 17 partidos, marcando tres goles y siendo un habitual en el once titular, después de llegar a Cartagonova en el mercado de invierno ante su falta de minutos en el Mallorca, con el que había tenido una participación testimonial en la primera vuelta.

El Sporting y el club balear seguirán negociando en estas próximas horas para ver si alcanzan un acuerdo definitivo, aunque la operación había avanzado ayer, sin descartar que se pueda cerrar esta misma semana. Todo dependerá del rumbo de las negociaciones. Pero, aún sin acuerdo, las sensaciones son positivas.

Lasha Odisharia

De forma paralela, la opción del georgiano Lasha Odisharia, adelantada por EL COMERCIO, se encuentra totalmente congelada. Y aunque ayer todavía no se descartaba de forma definitiva, siendo un extremo muy del gusto de los técnicos del Sporting, en Mareo se asumía que las posibilidades para su llegada eran muy remotas. Prácticamente, mínimas.

Entremedias, el jugador volvió a quedarse ayer fuera de la convocatoria del RFS de Riga para el partido de clasificación a la Liga Europa que el equipo letón perdió ante el KuPS de Finlandia, lo que parecía mantener con vida este caso, pero desde el Sporting se ve muy difícil. El RFS quiere apurar ahora sus posibilidades de acceder a la Conference League y ha hecho una tasación importante de su futbolista, por el que pagó 350.000 euros hace unos meses.