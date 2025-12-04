El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El sportinguismo se quita la boina con Izan

El pequeño aficionado rojiblanco de seis años protagoniza la campaña de abonados del Sporting para la segunda vuelta de la competición. El objetivo completar los 416 abonados que faltan para llegar a la cifra límite de 24.000

José Ángel García

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:22

Comenta

24.000 abonados. Ese es el objetivo que se plantea el Sporting de Gijón de cara a campaña que pone en marcha para la segunda vuelta de competición. Solo hay 416 carnés disponibles, pero dada la fidelidad y lealtad que ha viene mostrando la hinchada rojiblanca no sería extraño que se completaran todos los abonos disponibles hasta completar la cifra límite que permite el aforo del estadio de El Molinón.

El sentimiento de identidad y pertenencia que une a toda la afición del Sporting vuelve a ser el hilo conductor de la nueva campaña de abonados. El protagonista en este caso es un pequeño seguidor de seis años que se llama Izan Aguirre Castaño. En la foto promocional, luce una boina con los colores del equipo de sus amores. Esa boina no es una cualquiera. Perteneció a su abuelo, fallecido hace escasamente un mes. Él fue el responsable de despertar en el pequeño Izan el amor por el Sporting y quien le llevó a El Molinón a ver cada partido puntualmente.

Para recordar la figura de su abuelo, Izan pidió quedarse con su boina y a partir de ahora le acompañará en cada partido, en cada viaje que haga para seguir al Sporting. Una manera, asegura, de recordar a una persona que era tan querida para él.

Los aficionados que quieran seguir el ejemplo de Izan y se quieran hacer abonados para la segunda vuelta de la competición podrán disfrutar de doce encuentros de Liga, aunque en el pack no está incluido las eliminatorias de Copa o la disputa de un hipotético play off de ascenso.

