Vicente del Bosque: «Desearé que el Sporting de Gijón vaya lo mejor posible»

Iván García Gijón Miércoles, 28 de mayo 2025, 23:27 | Actualizado 23:36h. Comenta Compartir

«Estoy muy agradecido de recibir este premio y encantado de estar con vosotros». Vicente del Bosque recogió este miércoles la segunda edición del Premio Iñaki Churruca. El exseleccionador nacional, invitado de lujo para la gala organizada por la Unión de Peñas Sportinguistas (Unipes) en el Restaurante Bellavista repasó las veces en las que el Sporting de Gijón se había cruzado en su camino a lo largo de su trayectoria deportiva. «He sido jugador de un equipo, el Real Madrid, pero me he criado en un club como el vuestro (la U. D. Salamanca)». Del Bosque enumeró algunos recuerdos futbolísticos que le evoca Gijón, como un cruce de Copa cuando estaba cedido en el Castellón en 1973, los duelos por el título de Liga con el Real Madrid de finales de los setenta o la final de Copa de 1982 entre rojiblancos y merengues: «Tuvimos mucho roce en aquellos años con esas generaciones que mezclaba tanto talento».

El técnico enumeró a varias de las leyendas del club con las que compartió rivalidad en el verde y vestuario en la Selección: «Jesús Castro, Quini, Ferrero, Joaquín...». Y como no, Iñaki Churruca. «El otro día, cuando me llamó Iñaki parecía hasta que conocía su voz», bromeó. «Desearé que el Sporting vaya lo mejor posible y poder representaros bien» cerró su discurso, ensalzando la figura de las peñas, esas de las que dijo que a veces «los clubes no las tratan como deberían»

«Un espejo en el que mirarse»

«Vicente del Bosque es un lujo para cualquier aficionado al fútbol como defensor de los valores del deporte», ensalzó la alcaldesa Carmen Moriyón, presente en el acto que contó con representación institucional del Ayuntamiento, del propio Sporting, con David Guerra a la cabeza, de varios exjugadores rojiblancos –el propio Iñaki Churruca entre ellos– y de una decena de peñas sportinguistas. Moriyón destacó el «sosiego» del premiado, refiriendo que «en tiempos polarizados como los que vivimos, Vicente es un espejo en el que mirarnos».

Cualidades, las humanas, en las que todos coincidieron en señalar del técnico campeón del mundo en 2010 con la Selección Española de Fútbol. «Todos nos acordamos de lo que estábamos haciendo ese 11 de julio de 2010», destacó Gustavo Alonso, el presidente de Unipes, haciendo referencia al día que, de la mano de Del Bosque, La Roja se coronó en Johannesburgo.

El exseleccionador recogió el testigo de Marcelino García Toral como segundo galardonado con el Premio Iñaki Churruca. Una distinción que, a juicio de Alonso, reconoce «un colectivo o una persona tanto por un hecho puntual como una trayectoria», como era el caso este miércoles.

«Iñaki, cada vez que alguien viene a Mareo le hablamos de ti» Los focos apuntaban ayer a Vicente del Bosque. Aunque, indirectamente, el reconocimiento volvía a ser a la figura de Iñaki Churruca, el exjugador del Sporting que da nombre al premio. «Iñaki, cada vez que alguien viene a la Escuela de Mareo le hablamos de ti y esa huella que dejaste se la transmitimos», le reconoció el presidente ejecutivo David Guerra durante su discurso. Un sentir al que se sumó Gustavo Alonso, destacando primero «su aportación al club» y cómo con su venta «se pudo sufragar Mareo y tapar algunos agujeros que por entonces tenía el equipo». Churruca, allí presente, fue vendido al Athletic Club en verano de 1976 por unos 35 millones de pesetas, en una operación que permitió al equipo acometer varias operaciones para su supervivencia tras el descenso de Primera División ocurrido en ese curso. El extremo vasco, rival y compañero de Vicente del Bosque en aquellos años, calificó de «lujo» la presencia del exseleccionador nacional recogiendo el premio que lleva su nombre.