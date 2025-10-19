El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Última prueba antes del viaje.Guille Rosas, en el entrenamiento de ayer, con un vendaje en la rodilla, durante un ejercicio. Jesús Manuel Pardo
Valladolid-Sporting, a las 16.15 horas

Zorrilla mide el tamaño de la reacción de Borja Jiménez para el Valladolid-Sporting de Gijón

El técnico, con Guille entre algodones y la novedad de Iker Martínez en la lista, a por la primera victoria fuera en dos meses

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El Valladolid, tan recurrente en algunos episodios recientes y relevantes de la historia del Sporting, como aquella victoria salvadora de 2009 o el ... frustrado 'play off' de 2018, mide esta tarde el tamaño de la reacción que abandera Borja Jiménez. Una cita tan exigente como estratégica en la hoja de ruta del entrenador abulense, necesitado de seguir alimentando la autoestima de sus futbolistas con un resultado positivo en plena sobremesa castellana. El Sporting, con interrogantes en el once titular por el propio plan de partido y una preparación limitada por el parte médico, no festeja un duelo como forastero desde hace casi dos meses. El triunfo en Ceuta parece ya de otro tiempo. Una fotografía en blanco y negro.

