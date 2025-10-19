Zorrilla mide el tamaño de la reacción de Borja Jiménez para el Valladolid-Sporting de Gijón

El Valladolid, tan recurrente en algunos episodios recientes y relevantes de la historia del Sporting, como aquella victoria salvadora de 2009 o el ... frustrado 'play off' de 2018, mide esta tarde el tamaño de la reacción que abandera Borja Jiménez. Una cita tan exigente como estratégica en la hoja de ruta del entrenador abulense, necesitado de seguir alimentando la autoestima de sus futbolistas con un resultado positivo en plena sobremesa castellana. El Sporting, con interrogantes en el once titular por el propio plan de partido y una preparación limitada por el parte médico, no festeja un duelo como forastero desde hace casi dos meses. El triunfo en Ceuta parece ya de otro tiempo. Una fotografía en blanco y negro.

En una semana de trabajo entre algodones, con la duda sembrada en el lateral derecho, Borja Jiménez reclutó para el viaje a Iker Martínez. El lateral de El entrego, de 21 años, se subió al autocar del primer equipo por primera vez en cinco meses. Tras el cierre de la etapa de Rubén Albés, su principal avalista, Asier Garitano solo había echado mano de él para viajar a Cádiz y a Málaga. Pero las circunstancias se imponen, abriéndole una oportuna ventana en una semana agitada y que ha tenido una alta dosis de suspense para el lateral derecho.

La baja de Kevin Vázquez, sancionado para hoy tras dos recursos presentados ante el Comité de Competición y de Apelación, y los problemas físicos de Guille, que llega muy justo al partido, han precipitado su alistamiento. La última sesión de la semana la corrió el gijonés con una protección en su rodilla derecha que apunta a acompañarle hoy, salvo que se resienta de sus molestias y salte la sorpresa.

El abulense se reencuentra con el Valladolid, en el que trabajó en sus inicios como profesional y que le pretendió en el verano

La entrada de Guille Rosas en la convocatoria, sin embargo, parece garantía suficiente para su titularidad y para que Jiménez pueda repetir la alineación que cantó victoria frente al Racing. En cualquier caso, el entrenador deslizó el viernes entre las posibilidades un trabajo interno para pulir una defensa de tres centrales. Queda por ver si como un movimiento para adormecer los partidos sobre la marcha, propiciado por un marcador favorable, o como maniobra planteable en el inicio de algunos encuentros frente a rivales muy concretos. No parece el Valladolid un rival tan exuberante y potente en su ataque. Pero la opción está ahí, en la cabeza del preparador.

Al autocar se subió ayer por la tarde el abulense y 22 futbolistas, quedándose fuera el propio Kevin Vázquez, Jesús Bernal, enfrascado ya en la fase final de su puesta a punto, y el meta Christian Joel, recuperándose de una intervención quirúrgica que se le practicó hace dos semanas y media por una lesión renal. Todos los disponibles, además de Iker Martínez y el otro Iker, Venteo, suplente de Yáñez, se trasladaron hasta Valladolid. También se sumó a la expedición Eric Curbelo, que parece haber superado sus problemas físicos.

El reencuentro entre el Sporting y el Valladolid está animado por muchas pequeñas historias. Una, el regreso de Borja Jiménez a Pucela. El técnico abulense dirigió al filial blanquivioleta y, este mismo verano, para rizar más el rizo, era el principal candidato para liderar el proyecto del Valladolid. Pero no lo vio claro. Y su duda facilitó que el consenso se orientase hacia Guillermo Almada. Los dos se cruzan hoy. Por otra parte, las limitaciones excepcionales que ha aplicado el club pucelano en la venta de entradas para este partido –solo para sus abonados– no han sentado nada bien al sportinguismo, que, de todas formas, ha sorteado parte del veto. La 'Mareona' estará presente en Zorrilla. Posiblemente, con una cifra que podría superar el millar de aficionados, que no han tenido fácil acudir a este encuentro.

Por último, el historial de afrentas deportivas de unos y otros da para un capítulo extra, con el resquemor más reciente en el 'play off' de aquella temporada 2017-2018. Entonces, el Valladolid arrolló al Sporting de Rubén Baraja en los dos partidos y subió a Primera División. Un ejemplo que condensa la hegemonía que los pucelanos han manifestado en los últimos años de este duelo de alto voltaje. El Sporting solo ha podido abrochar una victoria en los trece últimos encuentros. Fue en Zorrilla, eso sí, con un gol del osasunista Rubén García. Jiménez, que ya terminó con la leyenda negra de José Alberto y el Racing, aspira a seguir dando palique a esa rebelión.

Baja de Iván Alejo

El Valladolid del uruguayo Guillermo Almada, sometido a la valoración en ese cónclave del verano, alcanza el partido muy cerca de los puestos de ascenso directo, que tenía a tiro de piedra antes del inicio de la jornada. Uno de los grandes candidatos al ascenso, sí, pero con un arranque bajo sospecha, pese a lo que diga su situación clasificatoria al inicio de esta jornada. El once de Almada ha tenido un comportamiento notable en defensa (solo seis goles en contra), especialmente por el rendimiento de su portero Guilherme, pero manifiesta problemas en la creación y en la finalización.

Al madrileño Víctor Orta, mandamás de la parcela deportiva desde este verano, se le afea en Valladolid la no incorporación de un mediocentro creativo. ¿El resultado? Un Valladolid muy directo y vertical, que carga su fútbol por las bandas para conectar con Latasa. Este fin de semana echará de menos, en ese sentido, a Iván Alejo, sancionado. Uno de los mayores expedicionarios del once local por el extremo.

Su única caída hasta la fecha en el José Zorrilla fue llamativa y dolorosa, ajusticiado por la Cultural Leonesa en el derbi de la comunidad. Coincidió con una fase bacheada que atravesó el equipo de Almada a finales de septiembre, pero de la que se ha ido reponiendo, sobre todo con el triunfo de la última jornada en Burgos tras un golazo de Chuki. Hoy será una de las bazas del uruguayo frente al intento de remonte de un Sporting que persigue su renacimiento.