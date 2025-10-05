El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mamen de Diego, en la exposición de su taller, en una butaca diseñada por ella. La estructura está recubierta de galuchat, la piel de un pescado muy consumido en Asia. Apoyada en la butaca, una pieza de piel. José Simal
AsturiasInnova+

La escanda aplicada al diseño de interiores

Objet Particulier. Mamen de Diego ha desarrollado nuevos soportes, más ligeros y flexibles, sobre los que emplear técnicas tradicionales de marquetería de paja y pergamino

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:10

Comenta

El galuchat, un material tan resistente y exótico como poco conocido (es la piel de un tipo de pez, parecido a la raya, muy común ... en Asia, y cuya característica principal es que, en lugar de escamas, son perlas de color marfil las que la conforman); el pergamino (en este caso a partir de piel de oveja o de cabra) y la paja (de centeno, de trigo, y ahora, además, de un cereal tan estrechamente ligado al Principado de Asturias como es la escanda). Esos son los tres materiales naturales a los que Mamen de Diego, interiorista, diseñadora y vicepresidenta de la Sociedad de Artesanía Contemporánea de España (SAC0), hace «perrerías» para acabar dando forma a muebles, lámparas, objetos decorativos, joyas o todo tipo de revestimimentos para proyectos de interiorismo.

