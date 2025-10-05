La escanda aplicada al diseño de interiores

El galuchat, un material tan resistente y exótico como poco conocido (es la piel de un tipo de pez, parecido a la raya, muy común ... en Asia, y cuya característica principal es que, en lugar de escamas, son perlas de color marfil las que la conforman); el pergamino (en este caso a partir de piel de oveja o de cabra) y la paja (de centeno, de trigo, y ahora, además, de un cereal tan estrechamente ligado al Principado de Asturias como es la escanda). Esos son los tres materiales naturales a los que Mamen de Diego, interiorista, diseñadora y vicepresidenta de la Sociedad de Artesanía Contemporánea de España (SAC0), hace «perrerías» para acabar dando forma a muebles, lámparas, objetos decorativos, joyas o todo tipo de revestimimentos para proyectos de interiorismo.

En Objet Particulier, su taller de Deva (Gijón), conviven tradición e innovación: técnicas de marquetería que se remontan casi cuatro siglos atrás y nuevos materiales que sirven de soporte y que aportan ligereza, maleabilidad y funcionalidad a las piezas que se trabajan de forma artesanal. Se trata del HPL, el 'solid surface' y el duropolymero; fruto de una intensa investigación y sobre los que tiene reconocidos sendos modelos de utilidad o patentes menores.

Estos soportes son resistentes al fuego y a la humedad, tienen una mayor durabilidad, son más sencillos de instalar y de mantener, son increíblemente flexibles y, además, resisten la expansión y la contracción. «Imagínate los problemas que tienen los arquitectos de interiores en proyectos en países como Santo Domingo al usar la madera, con la humedad que tienen allí», comenta De Diego contraponiendo las ventajas de estos materiales.

Además de en España, parte de su trabajo puede verse en Dubai, en México, en Santo Domingo, en Francia. En ocasiones, de la mano de firmas de lujo como Cartier o Louis Vuitton.

Cultivo circular

Lo de explorar las posibilidades de la paja de la escanda en la marquetería fue todo un acierto: «Tenía la intuición de que iba a funcionar muy bien. De hecho, funciona incluso mejor que la del centeno porque tiene más brillo y es más maleable. Con el centeno no consigues este color bronce», explica mostrando una de las piezas a las que ha dado forma empleando tallos de escanda. Las cañas se abren con un bisturí, después se aplastan pasando sobre ellas una piedra muy pesada y se tiñen en distintas tonalidades antes de empezar a trabajar con ellas. Ahora mismo, en el taller están estudiando la respuesta de la paja a tintes vegetales tanto en frío como en caliente.

Con la colaboración de la Asociación de Productores de Escanda de Grado –en particular con la ayuda de José Vega– se ha hecho con un primer cultivo para comenzar con su trabajo. Es una tarea en la que cuenta con la colaboración de Cristina Begliarov.

Dando una utilidad a la paja de escanda como materia prima para la marquetería «haríamos totalmente circular el cultivo» del cereal «porque se aprovecharía todo: el grano, la erga y el tallo. Es un cultivo supergeneroso», valora Mamen de Diego.

La marquetería, cuenta, es una técnica que «se empezó a poner en valor otra vez hace unos años en Francia gracias a Lison de Caunes, que fue donde yo aprendí la técnica». La gijonesa no se limitó a aplicarla tal cual la había aprendido, sino que desarrolló todo tipo de innovaciones en su manejo, por ejemplo realizando trenzados o hibridando la paja con otros materiales como la seda, el pergamino o el metal, mediante incrustaciones.

Destaca además la interiorista y diseñadora el valor ecológico de la marquetería (en este caso, con paja de escanda): no solo es un material que proviene de la naturaleza, sino que su transformación tiene «cero huella hídrica».