«Es clave para Asturias que exista una coordinación general y apoyo mutuo»

Esther Cueli Directora general de Aguas de Fuensanta

Esther Cueli, en la sede de Aguas de Fuensanta, en Nava, un auténtico enclave natural. / MARIO ROJAS CRISTINA TUERO Domingo, 23 mayo 2021, 13:17

Desde que Global SMM 2009 se hiciera con Aguas de Fuensanta en 2014, a Esther Cueli (Colunga, 1966) le ha tocado llevar el timón, desde la dirección general de una empresa que el próximo día 31 cumplirá 175 años de historia. A la tarea de reflotar la compañía, que cogieron en concurso de acreedores, se le ha sumado la de lidiar con una pandemia que supuso, como a la gran mayoría, echar el freno (que no abandonar) a algunos de sus nuevos proyectos. El martes 25 será la mentora del programa Avante del CEEI hablando de cómo crecer desde Asturias, aunando innovación y tradición.

-Aunar tradición e innovación es casi la única fórmula para sobrevivir en cualquier sector. Pero, ¿cómo se logra el equilibrio perfecto entre ambas?

-La innovación siempre tiene que tener en cuenta tu tradición, tu origen, tu valor. Olvidarse de eso conduce al fracaso. Para nosotros en fundamental. Cuando llegamos hace siete años, Fuensanta estaba en grandes dificultades y no estaba cerrada porque la marca tiene un gran valor. Si podemos hablar de éxito ahora es porque pudimos volver al origen, al valor del agua mineromedicinal. La calidad del agua de Asturias y de su montaña es única en el mundo y partiendo de ahí renovamos toda la 'casa' por dentro, desde la cultura empresarial hasta los procesos, pasando por la sostenibilidad.

-No obstante, parece muy difícil hablar de innovación con un producto tan básico y esencial como es el agua.

-Lo que nos diferencia es que el agua que envasamos hoy tiene como mínimo más de 12 años de antigüedad. Se va filtrando en la montaña de una manera muy lenta y se junta en las profundidades, a 300 metros, que es donde tenemos el acuífero, con aguas que tienen hasta diez mil años, son de la época carbonífera. El valor de esa agua es que no se contamine porque el proceso de pasar por la montaña y los años que lleva ahí la hacen pura. Por eso, la innovación es necesaria para preservar los valores que tiene el agua en su estado natural. Luego estaría el tema de hacer envases reciclables, medioambientalmente sostenibles, y, por último, estarían las máquinas, que envasan 22.500 botellas a la ahora en unas condiciones especiales. Y la suma de todo es la clave para perdurar en el tiempo y, sobre todo, para tener futuro.

-¿El binomio salud-alimentación es actualmente el que guarda el secreto del éxito de la innovación?

-Totalmente. Para nosotros, dentro de nuestra misión y nuestros valores, lo saludable es fundamental. Eso viene del pasado, por eso el 31 de mayo se cumplen 175 años de la declaración de las Aguas de Fuensanta mineromedicinales de utilidad pública. Eso no pasó por casualidad. Si el agua hace siglos curaba, mi nuevo producto, sea un refresco o sea una gaseosa, tiene que mantener esa esencia.

-¿Cuáles son los grandes hitos innovadores de Aguas de Fuensanta de los últimos años?

-Señalaría tres. El primero, cuando llegamos, fue innovar en la gestión de personal. Hicimos una cambio en la cultura empresarial para preparar a los trabajadores para los nuevos proyectos. La parte de las personas es fundamental porque, si innovas en procedimientos y en tecnologías y las personas no cambian o no tienes las adecuadas, todo eso fracasa. Despues, en 2016, llegó la planta de envasado de PET (tereftalato de polietileno) -'la maquinona'-, la primera que se puso en España, que nos ha permitido avanzar en ecoenvases y sostenibilidad.

-Y tras ella llegaron los nuevos productos.

-Fue poner esa máquina y poder dedicarnos a otros productos. Si tenemos claro cuales son nuestros valores y que la clave de nuestro éxito es que son aguas mineromedicinales, supersaludable y logramos meterlo en una botella, con esa agua tenemos que poder hacer otras cosas que aporten valor al consumidor. Y ese fue al camino, aunque a veces se tarda más de los que nos gustaría porque deben cumplir unos estándares de calidad. La pandemia lo frenó todo, aunque logramos retomar en verano, con la presentación del refresco saludable Fuensanta Plus, aunque con bastante más humildad.

Cultura emprendedora

-¿Existe un buen ecosistema innovador en esta región?

-En esta región existe mucho apoyo para los proyectos que ya están lanzados, no tanto para crearlos. En esa parte de fomentar en Asturias a emprendedores somos bastante tradicionales y nos cuesta. Hay otras regiones, como Madrid o País Vasco, que tienen más cultura del tiempo. Aquí dependemos más de la empresa pública y no estamos tan acostumbrados a apoyar esas cosas en sus inicios.

-¿Qué relaciones mantienen con otros miembros de ese ecosistema?

-Tenemos proyectos con CTIC y formo parte de la junta directiva del Club de Calidad (es la vicepresidenta). Somos una pyme (50 trabajadores) y, por tanto, es importante la ayuda de una red empresarial para la mejora de la gestión. También somos patronos fundadores de la Fundación Oso y trabajamos la educación medioambiental con colegios de Asturias y Castilla y León. Es clave para la región que haya una coordinación general y apoyo mutuo. Como sucedió en la pandemia. En ese tiempo, nosotros, por ejemplo, donamos el agua a los hospitales entre marzo y junio para que ningún paciente estuviera sin ella en su habitación. Ayudamos, por un lado, y se multiplicó la imagen de marca.

-Crecer en Asturias también tendrá alguna contra, ¿no?

-Hablaría de las comunicaciones, pero, en este caso, del puerto de El Musel. Tenemos dos contenedores, uno para Emiratos Árabes y otro para Puerto Rico, que llevamos dos meses intentando que salgan. No sabemos qué ha pasado con la pandemia, pero los fletes han subido mucho. Gijón es el puerto más caro de España y no es lo mismo salir de Valencia, Vigo o Bilbao que de aquí. Y eso te hace perder competitividad. Y ya no es solo que sea el más caro, sino que no hay barcos. No nos están dando opciones para sacar esos contenedores. Se necesita también una ayuda para potenciar ese tráfico de mercancías, que con la pandemia ha bajado más.

-¿Y qué me dice del talento asturiano: cómo lo retenemos?

-Las nuevas generaciones parece que están convencidas de que tienen que irse y ni siquiera se molestan en buscar trabajo aquí. Muchos dan Asturias por perdida. Pero hay oportunidades. En Fuensanta habrá un relevo generacional importante en 10 años y necesitamos perfiles de Formación Profesional superior, que no hay. Y hoy por hoy hay más oportunidades si tienes una FP que una ingeniería.