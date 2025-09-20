Herramientas para acelerar el ciclo de vida del software

Un conjunto de herramientas que estandarizan procesos y ayudan a los programadores, a los desarrolladores de software, a ser más ágiles y productivos. Así se ... podría resumir lo que es la plataforma 'Dash', desarrollada por la startup asturiana Resizes. Con ella, no solo se acelera el ciclo de vida del software –«lo que antes podía llevar varias horas, días, semanas o incluso meses, se hace en cuestión de minutos»– sino que se reducen costes en la nube que, de otra manera, podían dispararse sin ni siquiera ser conscientes. «Hemos ahorrado hasta un 60% en la factura de Cloud», señala Guillermo Vigil, CEO de Resizes. La empresa, creada hace poco más de un año, ya cuenta con clientes en todo el mundo. Y no deja de crecer.

La idea de negocio la tuvieron cuatro socios:el propio Vigil, Ramiro Álvarez, Alejandro Albuerne y Roberto Junquera. Los tres primeros, exalumnos de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón, coincidieron en una empresa del Parque Científico Tecnológico haciendo precisamente lo que hacen ahora:construyendo una plataforma que daba soporte a 250 desarrolladores de esa compañía. Un nuevo destino profesional le abrió los ojos a Vigil porque allí «estaban construyendo una plataforma similar» a la de su anterior empleo. Un somero sondeo del mercado sirvió para confirmar que «con ligeras diferencias, todo el mundo está haciendo la misma plataforma».

Fue entonces cuando surgió la pregunta:«¿Por qué no hacerla de forma independiente? Es decir, no solo para la empresa en la que trabajamos, sino para el resto de empresas». Fue así como se lanzaron a «productizar» su propia plataforma.

Comenzaron poniendo el foco en pymes, startups o semi-startups, «que tienen la tendencia de ser ágiles pero no tienen el equipo suficiente ni el dinero para poder contratar un equipo de ingenieros de plataforma». Pero ya han ampliado ese foco a grandes empresas, en las que han visto que «montar ese equipo también tiene sus dificultades, porque ingenieros con esta formación tan específica hay pocos en todo el mundo». Y es ahí «adonde ahora mismo estamos intentando llegar». Sotysolar, la sección de I+D+i de Arcelor o Greemko, en España son algunos de sus clientes. También la consultora de software norteamericana Shockoe. Y hace tres meses consiguieron un nuevo contrato con una empresa con base en Ruanda. «No tenemos límites geográficos», subraya Guillermo Vigil.

Resizes ofrece 'Dash' a programadores independientes y empresas que ya confían en la plataforma para alojar sus aplicaciones, tiendas y proyectos 'online'. Cuentan con tres planes de uso, en función de sus necesidades: «El 'plan Free', para empezar probar. Un 'plan Pro', de pago, con funcionalidades avanzadas. Y el 'plan custom', diseñado a medida para empresas que buscan integrar la plataforma en todo su ecosistema tecnológico».

También están explorando las posibilidades de integrar en la plataforma agentes de inteligencia artificial. «Es algo muy demandado ahora. Ayudan aún más a que las empresas puedan seguir creciendo y mejorando su productividad», argumenta Vigil.

Pese a su corta trayectoria, Resizes ya han aumentado plantilla en varias ocasiones y prevé cerrar este año con doce profesionales. También han recibido reconocimientos:fue la ganadora del primer programa de incubación organizado por Incibe Emprende y Tetuan Valley. Instituciones públicas como Gijón Impulsa, CEEI Asturias, Sekuens y Asturex les han acompañado e impulsado desde sus inicios.to texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto]