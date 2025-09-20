El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Por la izquierda, Lucía López, María García, Guillermo Vigil, Roberto Junquera, Gonzalo Suárez, Wenceslao Martínez y Darío Gutiérrez, en la sede de la empresa, el espacio coworking del edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico de Gijón. J. M. Pardo

Herramientas para acelerar el ciclo de vida del software

Nacida hace poco más de un año y en plena expansión, Resizes cuenta ya con clientes en todo el mundo a los que ahorra tiempo y dinero con la plataforma 'Dash'

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:49

Un conjunto de herramientas que estandarizan procesos y ayudan a los programadores, a los desarrolladores de software, a ser más ágiles y productivos. Así se ... podría resumir lo que es la plataforma 'Dash', desarrollada por la startup asturiana Resizes. Con ella, no solo se acelera el ciclo de vida del software –«lo que antes podía llevar varias horas, días, semanas o incluso meses, se hace en cuestión de minutos»– sino que se reducen costes en la nube que, de otra manera, podían dispararse sin ni siquiera ser conscientes. «Hemos ahorrado hasta un 60% en la factura de Cloud», señala Guillermo Vigil, CEO de Resizes. La empresa, creada hace poco más de un año, ya cuenta con clientes en todo el mundo. Y no deja de crecer.

