Una IA asturiana para analizar la imagen de los políticos a partir de opiniones en internet

¿En qué medida la reputación del presidente del Gobierno se ve afectada por las causas judiciales contra su mujer y su hermano? ¿Beneficia o ... perjudica a la imagen pública del líder de la oposición que no se refiera a lo que está ocurriendo en Gaza como 'genocidio? ¿Qué consecuencias ha tenido para la imagen pública de la ministra de Trabajo que no se debatiera en el Congreso su propuesta para reducir la jornada laboral a 37 horas semanales? Son solo tres ejemplos de preguntas que podría responder la inteligencia artificial analizando los comentarios que la ciudadanía vierte en internet.

En eso consiste el proyecto 'AI.Rony', que lidera la empresa asturiana Castroalonso en colaboración con Funditec. Consiste en el desarrollo de «un software de seguimiento reputacional» en principio pensado para figuras políticas, pero que podría emplearse con todo tipo de perfiles, empresas, marcas o instituciones.

«La idea es alimentar un modelo de lenguaje para que automáticamente vaya peinando la red y leyendo toda la información en formato texto que encuentre» sobre una determinada figura pública, explica el consultor, matemático y filósofo Alejandro Mier, responsable del proyecto.

Con el añadido de que la IA será entrenada para que sea capaz de captar la ironía en los mensajes que la gente escribe –en español, pero también en euskera, catalán y gallego– en redes sociales o en los foros de los medios de comunicación. Porque algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un comentario es que muchas veces quien lo escribe no se expresa de manera literal sino utilizando recursos como la ironía, el sarcasmo o cierto tono burlón. De ahí el nombre del proyecto: 'AI.Rony', que juega con las iniciales en inglés de 'Inteligencia Artificial' y la pronunciación de la palabra 'irony'. Lo innovador de este proyecto es que, por primera vez, desarrolla un modelo nativo en castellano capaz de discernir esa ironía (en inglés ya existe).

La importancia del contexto

Además del contenido, se analizará también el contexto y el medio en el que se vierten esos comentarios para interpretar los matices –porque «no es lo mismo escribir 'Pedro Sánchez, eres un crack' en la web de 'El País' que en la de 'OK Diario'»– y se tendrá en cuenta también el segmento de población al que pertenecen los autores de dichos comentarios.

Con toda esa información se podrá reportar cuál es la opinión de la ciudadanía sobre una figura política o sobre un partido, de forma genérica o en un momento y circunstancia determinados. La herramienta puede ser muy útil para valorar a posibles candidatos, para comprobar el impacto de una campaña, para tomar decisiones. Incluso pueden llegar a reemplazar a las encuestas tradicionales. «Entendemos que en internet las personas se expresan más libremente», anota Mier.

Castroalonso tiene tres años para llevar a cabo el proyecto, que cuenta con algo más de 788.000 euros de la convocatoria Misiones Ciencia e Innovación 2023 del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). La directora de Operaciones de Castroalonso, Cristina Caldueño, destaca que su desarrollo implica, de manera transversal, a toda la empresa: «Nuestra manera de actuar se cimienta en el área tecnológica, la ética y la jurídica».

350.000 euros de la segunda convocatoria de Espacios de Datos

Castroalonso, que en 2026 cumplirá cuarenta años, ha sido una de las seleccionadas por el Ministerio para la Transformación Digital en la segunda convocatoria de Espacios de Datos. El proyecto 'Data X', del que es promotora, recibirá cerca de 350.000 euros (el 70% del total). Consiste en el desarrollo de un software para, una vez identificado el marco legal aplicable a cada tipo de Espacio de Datos, automatizar la elaboración de informes que detallen los incumplimientos detectados así como las medidas precisas para solventarlos.

«Es una herramienta para apoyar a todos los agentes implicados en el uso de los espacios de datos», explican Sofía Álvarez y Dianet Jardines, del servicio jurídico de Castroalonso. El trabajo previo como asesores jurídicos y técnicos en otros dos proyectos de Espacios de Datos les permite tener mucho terreno avanzado.