Dámaso Sánchez, Álvaro Sebastián Acosta, Cristina Caldueño, Dianet Jardines, Andrei Vasile, Mohamed Bouhindo, Alfonso González, Sofía Álvarez, Vanessa Gancedo, Diego Marful y Alejando Mier, implicados, junto con Miguel Hernández Cáceres y Paula García de Vicuña, en el proyecto 'AI.Rony. A. G.
Una IA asturiana para analizar la imagen de los políticos a partir de opiniones en internet

Castroalonso desarrolla un software que permita valorar la reputación de figuras públicas y sea capaz de captar hasta la ironía en los comentarios

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:27

¿En qué medida la reputación del presidente del Gobierno se ve afectada por las causas judiciales contra su mujer y su hermano? ¿Beneficia o ... perjudica a la imagen pública del líder de la oposición que no se refiera a lo que está ocurriendo en Gaza como 'genocidio? ¿Qué consecuencias ha tenido para la imagen pública de la ministra de Trabajo que no se debatiera en el Congreso su propuesta para reducir la jornada laboral a 37 horas semanales? Son solo tres ejemplos de preguntas que podría responder la inteligencia artificial analizando los comentarios que la ciudadanía vierte en internet.

