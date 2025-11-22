El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Yaisel J. Borrell, Laura Miralles y María Celenza. Detrás, Trinidad Pérez, Ruth Coya, Noelia Suárez, Daniel Gómez-Lobo y Johanne Wauters, del Grupo de Investigación ARENA (Aula de Recursos Naturales). SARA CASTAÑO
Asturias Innova+

Metodologías genéticas para detectar fraudes alimentarios

Un equipo de investigación de la Universidad de Oviedo usa análisis de ADN para determinar la procedencia de invertebrados marinos. Es el proyecto 'EyeFishTrack'

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:32

Comenta

Cómo saber que las zamburiñas, las navajas, el pulpo o el bogavante que acabamos de comprar o que nos han servido en un restaurante proceden ... realmente de donde nos han dicho, que no hemos sido víctimas de una sustitución involuntaria o directamente de una fraude alimentario. Ese es el punto de partida del proyecto EyeFish Trak desarrollado por el equipo de investigación ARENA (Aula de Recursos Naturales) de la Universidad de Oviedo. Consiste en aplicar técnicas de análisis genético a invertebrados marinos de alto valor comercial para determinar su procedencia. Son pruebas de ADN que revelan el resultado con un simple «cambio de color» de la muestra, explica Yaisel Borrell, catedrático de Genética e investigador principal del proyecto.

