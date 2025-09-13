«Hay que ofertar medidas de seguridad acordes a cada tipo de ciberataque»

Marco Antonio Prieto, director técnico, y Bruno Fernández, del departamento comercial, en el interior de uno de los dos cubos del Data Center principal de Asac, en su sede del Parque Tecnológico de Llanera.

La consultora tecnológica Asac cumplirá en 2026 treinta años con una nueva sede operativa, la que prevé abrir en unos meses en Madrid –«donde está el negocio y nuestro lugar de crecimiento natural»– y que se sumará a las de Asturias y Málaga. Con prácticamente un 50% de su volumen de negocio en el sector Cloud, Asac cuenta en el Parque Tecnológico de Llanera con dos centros de datos propios: con el que comenzó a prestar servicios de almacenamiento de datos en 2008 y el que inauguró en 2015, tres veces mayor que el primero y que fue ampliado a lo largo de 2024 tras llegar a un volumen de carga del 60%. Solo la ampliación supuso una inversión de 4,3 millones. Es, además, el único centro de datos de todo el norte que cuenta con la certificación TIER III y «de los pocos» que, con ese mismo sello, «prestan servicios a terceros» en España.

La tecnológica asturiana tiene además otros tres data center alquilados: dos en Madrid y un tercero en Barcelona. En estas cinco instalaciones alberga bases de datos de administraciones y organismos públicos y también, aunque en menor medida, de empresas privadas. Son más de 160 clientes, entre los que se cuentan un centenar de ayuntamientos y entidades como el Banco de España, la CNMV o el Consejo de Seguridad Nuclear.

La empresa tiene como hoja de ruta para los próximos años un crecimiento «sostenido». Porque no solo las necesidades de alojamiento de sistemas de información son cada vez mayores sino porque también es creciente la demanda de servicios avanzados de ciberseguridad como los que presta a sus clientes.

Tras el punto de inflexión que supuso la pandemia, señala Marco Antonio Prieto, director técnico de Asac, que el foco está ahora puesto en «innovar en medidas de ciberseguridad» para «ofertar soluciones de seguridad especializadas acordes a cada tipo de ciberataque». En este sentido, apunta, «damos un servicio muy personalizado, muy a medida del cliente». Algo diferencial de Asac es que sus contratos llevan aparejados unos componentes de ciberseguridad obligatorios para todos sus clientes.

Nube privada de IA

Otro de los retos de la empresa es el de la inteligencia artificial, con la automatización de procesos y la reducción de las posibilidades de fallo humano. Ya cuenta con una nube privada de IA: «Aumenta la demanda para alojar sistemas de inteligencia artificial en nube privada, y no estar conectados a internet», apunta Prieto.

