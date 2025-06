Innovación y flexibilidad en los medios de pago

E. C.

Crear soluciones de pago «seguras, accesibles, universales y fáciles de usar que hagan posible la eliminación del uso del efectivo en beneficio de la sociedad». Esa es la misión de Sistemapay (Sistema de Tarjetas y Medios de Pago), una compañía resultado de la fusión de los tres sistemas de medios de pago basados en tarjeta existentes hasta 2018 en España y en los que participa casi todo el sistema bancario del país. La desaparición del efectivo ha de llegar necesariamente a través de la transformación digital y de la innovación, pero también desde la conciencia de costes, la optimización de recursos y la flexibilidad, defiende la firma.

El asturiano Luis Álvarez-Cascos, director de Marketing de la empresa, destaca la importancia que los medios de pago tienen a la hora de facilitar el desarrollo económico de una región, como por ejemplo Asturias: «Antes se tardaba dos horas y media en ir a Luarca desde Oviedo. Hoy, con la autovía, en 55 minutos te plantas allí y eso permite que el comercio y la hostelería se beneficien del turismo. Los medios de pago son algo similar, unas vías cada vez más cómodas, seguras y modernas que permiten que cualquier transacción económica se haga entre un consumidor y un comercio en escasos segundos con total garantía y de forma sencilla. Eso es lo que facilita el comercio».

En España, en 2024 se realizaron 11.600 millones de pagos con tarjeta, diez veces más que hace una década. Álvarez-Cascos explica que «en Asturias esa línea también es ascendente, aunque tiene sus particularidades», por el tipo de turismo y los servicios. «Facilitar y potenciar los pagos electrónicos y digitales, en especial con tarjeta y móvil, es algo que los comercios tienen que cuidar y apostar por ello», asegura. No obstante, también apunta que «la mayoría de ellos ya lo saben y lo hacen, ven sus beneficios y son conscientes, porque una vez que lo instalas el cambio es relevante».

La digitalización, al no tener que manejar tanto efectivo, facilita las operaciones y evita riesgos, pero también ayuda al crecimiento en ventas, anota. «Esa es una parte fundamental en la que Asturias tiene todavía que mejorar. A veces, el que tenga coste se ve como un inconveniente, pero no solo hay que ver el coste económico, sino también los beneficios de gestión». «Pensar solo en el coste del medio de pago», defiende, «es olvidarse de que el consumidor es el que manda y de que si se lo ponemos fácil, compra y si no, quizá se vaya a otro sitio a comprar». Así, señala que «el comercio nunca debe olvidarse de que optimizar esos procesos para el consumidor es una clave de las ventas».

Sistemapay ofrece servicios orientados a las entidades bancarias y pensados para los clientes finales y los comercios, como Plazox, que permite financiar una compra en el mismo momento en el que se está realizando a través del propio TPV (terminal de punto de venta). «Es decir, que cuando tú vas a hacer una compra de un abono de fútbol, pagar unas tasas en el Ayuntamiento, un viaje o ir al taller y tienes que abonar el dinero, pero no te viene bien pagarlo de golpe, puedes decidir pagarlo, por ejemplo, en seis veces», explica.

El sistema se basa en la relación previa del propio cliente con su entidad financiera, por lo que las condiciones que se establecen en la TPV son las que la persona que está realizando el pago haya fijado anteriormente con el banco. «Es una facilidad bastante grande que el cliente puede disfrutar y al comercio le facilita que su consumidor, su cliente, pueda acceder a la compra que desea», afirma Álvarez-Cascos, que sostiene que la empresa ya trabaja para ofrecer una nueva funcionalidad denominada 'Plazos cero' para facilitar las compras en tres veces sin intereses. «Es un servicio que el comercio podrá contratar y que incrementa muchísimo las ventas tanto presenciales como 'online'», destaca.

Desde Sistemapay abogan por el «pago sin fricciones» y, en ese sentido, el director de Marketing de la compañía sostiene que «lo importante es poder pagar, porque si lo puedes pagar lo puedes comprar». «Un comerciante se tiene que dar cuenta de que una operación de venta perdida es algo que ya no se recupera», añade.

En esencia, los procesos de transformación digital e innovación tecnológica en el ámbito de las transacciones económicas de los últimos años, que se aceleraron de forma especial tras la pandemia, van encaminadas a facilitar el intercambio entre el negocio y el cliente, de forma que cada uno pueda centrarse en la propia relación comercial que los une. «Todos los medios de pago tienen dos puntos de vista, el del consumidor y el del comercio, pero tiene que ser conveniente para los dos y tiene que beneficiar a ambos, concluye.

