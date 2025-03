La crisis del gigante europeo de los videojuegos: acoso sexual, despotismo... y un samurai negro

La empresa francesa Ubisoft hizo correr ríos de tinta esta semana con el lanzamiento mundial el jueves del 'Assassin's Creed Shadows'. La mayor compañía ... de videojuegos en Europa no tiene margen de error y se la juega con la nueva edición de su conocida saga. Este esperado título ambientado en el Japón feudal ha llegado a las tiendas coincidiendo con un momento complicado para este grupo, responsable de algunas de las franquicias más conocidas del sector como 'Rayman', 'Prince of Persia' o la exitosa 'Assassin's Creed', que ha vendido más de 200 millones de unidades desde su primera entrega en 2007.

Ubisoft no pasa por su mejor momento. Su crisis interna se ve reflejada en múltiples frentes: el malestar de sus trabajadores, un proceso judicial por acoso laboral y sexual, la caída del valor de sus acciones… Apenas diez días antes del lanzamiento del último 'Assassin's Creed', se celebró en París el primer día del juicio a tres ex altos cargos acusados de acoso laboral y de unas 40 agresiones sexuales durante una década. Los abogados de la defensa pidieron que se aplazaran las audiencias hasta junio. Y eso ha permitido que no coincidan con este momento importante para la empresa.

Representa todo un lastre para Ubisoft este caso que salió a la luz en 2020 y afecta al ex número dos Serge Hascoët y a otros dos ex altos cargos (Thomas François y Guillaume Patrux). A François, que fue uno de los rostros públicos del grupo, lo acusan de haber insultado y hecho comentarios sobre el físico de sus empleados de manera recurrente. También intentó besar a la fuerza a una joven empleada, mientras otros dos trabajadores la tenían inmovilizada durante una cena navideña. Además, ponía películas porno mientras se reunía con becarias. La mayoría de los trabajadores humillados eran mujeres, habitualmente minoritarias en un sector masculino.

Protocolos anti-acoso

«Muchos de ellos ocupaban esos cargos por ser amigos de la familia Guillemot, que dirige esta multinacional», denuncian desde la delegación sindical de Ubisoft en Barcelona, sobre una empresa reputada por su funcionamiento «opaco» y «vertical». «Hay un problema de una cultura tóxica, especialmente de algunos directivos a los que permiten muchas barbaridades», añaden los empleados de esa oficina, que participó en el desarrollo del último 'Assassin's Creed'.

Después de que esos casos llegaran a la prensa, esos tres pesos pesados se vieron obligados a abandonar la compañía, aunque no se impulsó ninguna investigación interna. «Ahora la empresa hace mucho más hincapié en esos mecanismos anti-acoso y en proteger a los colectivos vulnerables», explican fuentes sindicales. A pesar de ello, situaciones de ese tipo se han repetido. Y a Jonathan Dumont, director creativo del 'Assassin's Creed Shadows', lo acusaron a nivel interno de comportamientos de acoso laboral y sexual en la oficina de Quebec.

Polvorín

Desde el escándalo de 2020 —uno de los primeros en este sector en llegar a los tribunales—, la vida interna en Ubisoft se ha convertido en un polvorín. La propuesta de la dirección de reducir de tres a dos los días de teletrabajo semanales, y adoptar una política menos flexible en ese sentido, provocó una serie de jornadas de protestas y paros laborales en las oficinas en Francia. En el caso de España, se vio reflejado el pasado 13 de febrero en la primera huelga en la historia de este sector, protagonizada por los asalariados de Ubisoft Barcelona.

«Entendimos que esa exigencia sobre el teletrabajo era una manera encubierta de despedir a centenares de trabajadores», señalan desde la delegación sindical en Barcelona. La compañía ha prescindido en los últimos meses de hasta 500 de sus empleados por la crisis causada por las ventas decepcionantes del 'Prince of Persia: The Lost Crown' o el 'Star Wars Outlaws'.

Las malas prácticas laborales han coincidido con una caída del valor de sus acciones, que valían 85 euros en 2021 y bajaron a 12,15 en la actualidad. Y eso multiplicó los rumores de una venta de esta grancompañía europea al grupo chino Tencent.