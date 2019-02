Jaime Álvarez, el campeón asturiano del deporte virtual Jaime Álvarez, frente al ordenador, durante un torneo de videojuegos en París. / EC A sus 20 años, se gana la vida como profesional de los videojuegos y le prepara la marca Nike KAY LEVIN Miércoles, 13 febrero 2019, 02:56

Pese a su corta edad, es uno de los mejores en su ámbito. Con un entrenamiento físico y mental medido al detalle por Nike, se dedica al fútbol y marca unos goles increíbles ante más de 100.000 personas en directo. Y todo ello sin levantarse de la silla. Es Jaime Álvarez, un ovetense de 20 años que lidera la competición virtual LaLiga eSports Santander, un torneo de 'FIFA 19' que ya ha ganado dos veces y en el que cada videojugador puede llevarse hasta 40.000 euros en premios. El trabajo soñado por los millones de españoles que pasan algún rato a los mandos.

-Comenzó como una afición más y ahora es una actividad que le genera importantes ingresos económicos. ¿Cómo ha sido este camino hasta la cima?

-Llevo unos cinco años compitiendo, aunque empecé a jugar a los tres. Al principio era todo por diversión, los premios eran de 50 euros o material, pero ahora han aumentado mucho y esta dedicación me ha permitido ser el primer deportista virtual en ser becado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para estudiar ingeniería informática. Actualmente juego con el Team Dux, que es como el Barça o el Madrid de los videojuegos, y a la vez soy atleta de Nike.

-A ese nivel, ¿se lo toma como afición o como profesión?

-Siempre tiene que haber un porcentaje de pasión, de diversión, porque si no, no se logra nada. Para obtener resultados esto exige trabajo, constancia y sacrificios, como cualquier otro deporte profesional. En el tema de la preparación, Nike nos da unas rutinas para regular la alimentación, el sueño, y ejercicios de resistencia y rapidez mental, aparte de la preparación física. Esto incluye un abanico muy amplio, desde la meditación 'mindfulness' a ejercicios de cardio.

-Dedicarse profesionalmente a los videojuegos, ¿qué conlleva en su vida diaria?

-Básicamente significa que no puedes estar el tiempo que querrías con tus amigos y familiares, como cualquier deportista de alto rendimiento. Tienes que entrenar mucho para llegar al máximo nivel contra jugadores de élite mundial. Exige muchos viajes también, cada semana o cada dos semanas. A cambio, conoces sitios nuevos: he viajado por España y Europa por este deporte y cada mes tengo que ir un par de veces a Barcelona a competir. Pero, sobre todo, conoces a muchas personas diferentes, porque en el mundo del videojuego no hay discriminación y creo que hay mucha diversidad.

-Su alias como jugador del FIFA19 es Gravesen, como el ex jugador danés del Real Madrid. ¿Utiliza también la 'gravesinha' al regatear?

-Todavía no se puede hacer la 'gravesinha' (hincar la rodilla en el suelo para despistar al rival) en el FIFA, pero hablaré con los diseñadores del juego a ver si lo pueden meter (se ríe). En mi caso lo elegí porque impone respeto al rival, es un tío leñero. Tengo otros favoritos en el videojuego, iconos como Maldini y Cruyff. En el fútbol real, a mí me flipa Sergio Tejera (del Real Oviedo). También me gusta mucho Mbappé.

-Los torneos virtuales tienen aficionados, patrocinadores, entrenadores y comentaristas. ¿Ve muchas diferencias entre el deporte convencional y los 'eSports'?

-Veo muchas cosas en común con las competiciones deportivas profesionales en cuanto a exigencias a todos los niveles. El desgaste físico no es tan grande, claro, pero la exigencia mental es muy fuerte y tienes que darlo todo para que no te descentren ni las cámaras ni el rival ni el público. Se juega al mejor de cinco partidas, por lo que suele durar entre dos y tres horas por ronda. Lo que está más desarrollado en el fútbol real son las jugadas ensayadas, y eso se ve en el Oviedo, que siempre hace daño a balón parado. Es algo que me gustaría que se pudiera hacer en el juego, para tener más libertad.

-Está en la disputa del que sería su tercer título en la Virtual LaLiga eSports Santander. ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

--He ganado ya varias veces el campeonato de España de FIFA. Siempre tengo motivación para seguir jugando, pero aspiro a llegar a cotas internacionales. Mi objetivo es ganarlo de nuevo y, el mes que viene, participar en el torneo clasificatorio para la Champions League virtual, que se celebra por primera vez, y después poder disputar los 'play off' para el Mundial.