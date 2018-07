El negocio de la reputación online

Limpia tu 'timeline' de improperios

Lo que pasa en las redes sociales no se queda –solo– en las redes sociales. El mensaje queda registrado y aunque no puedas acceder a él –porque en Twitter por ejemplo llega un momento en el que no consigues llegar más atrás en tu lista de tuit publicados– no quiere decir que no existan. Tienes datos tóxicos. O dicho de una manera más suave, el rastro de lo que has escrito en un pasado puede ser usado en tu contra. Así que, o aprendes a borrar lo que no supiste pensar dos veces o mejor no te metas en política. Otro de los negocios virtuales a través de las redes de los últimos tiempos trata de ser capaz de borrar las huellas de la escena del crimen –aunque sea tecnológicamente hablando.

Hay distintas formas. Puedes gastar dinero o hacerlo gratuitamente. Cardigan es a coste cero y te permite borrar tus últimos tuits en bloques de 3.200, o bien subir tu archivo de tuits y seleccionar aquellos que quieren que desaparezcan. Todos los que contengan una palabra elegida por ejemplo. Servicios similares son Tweet Delete, probablemente la más popular de estas aplicaciones, o TwitWipe. Si hay que gastarse algún euro, existen programas para dejar tu 'timeline' más limpio que una patena y poder llegar a algún puesto de rigor sin preocuparse de los pasados digitales. TwetDeleter y TweetEraser son dos ejemplos. El primero cuesta entre 5,99 y 7,50 euros al mes, en función de si quieres borrar todos tus tuits al momento o programarlo para que cada cierto tiempo se vayan borrando. TweetEraser tiene las mismas funciones 'premium' pero algo más económico y no hace falta tener servicio de suscripción.