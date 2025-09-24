El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Victoria posa con su gato.

El videojuego creado en Asturias para contar el Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Una chica de Oviedo de 14 años triunfa en la Olimpiadas Internacionales de Tecnología mostrando desde el juego las dificultades de una persona con autismo

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:31

Todos somos diferentes. Y en la diferencia está la virtud. Así lo ve Victoria, una joven de 14 años natural de Oviedo, que convive ... con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y esa singularidad, esa experiencia vital, le ha servido para desarrollar un exitoso videojuego. En él se cuenta. En él refleja las dificultades con las que han de lidiar en su cotidianidad los niños con autismo. Desde el juego narra cómo se siente ella y quienes viven idéntica situación y aporta vías para ayudarles. Este trabajo la ha laureado como una de las ganadoras españolas de la cuarta edición de las Olimpiadas internacionales de Tecnología, organizadas por la Fundación NTT DATA. Y le permite llegar a la final, donde competirá con jóvenes de otros nueve países el próximo 30 de septiembre en formato virtual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  7. 7

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  8. 8 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  9. 9

    El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009
  10. 10 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El videojuego creado en Asturias para contar el Trastorno del Espectro Autista (TEA)

El videojuego creado en Asturias para contar el Trastorno del Espectro Autista (TEA)