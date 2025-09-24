El videojuego creado en Asturias para contar el Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Todos somos diferentes. Y en la diferencia está la virtud. Así lo ve Victoria, una joven de 14 años natural de Oviedo, que convive ... con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y esa singularidad, esa experiencia vital, le ha servido para desarrollar un exitoso videojuego. En él se cuenta. En él refleja las dificultades con las que han de lidiar en su cotidianidad los niños con autismo. Desde el juego narra cómo se siente ella y quienes viven idéntica situación y aporta vías para ayudarles. Este trabajo la ha laureado como una de las ganadoras españolas de la cuarta edición de las Olimpiadas internacionales de Tecnología, organizadas por la Fundación NTT DATA. Y le permite llegar a la final, donde competirá con jóvenes de otros nueve países el próximo 30 de septiembre en formato virtual.

«Quise hacer el videojuego para dar visibilidad a una discapacidad invisible como es el TEA, porque a veces parece que no tienes nada, pero en verdad hay situaciones que para los niños con TEA son difíciles y si las personas alrededor lo conocen, son más compresivas y pueden ayudar», revela ella, que se presentó a las Olimpiadas Internacionales de Tecnología motivada por su colegio, Laude Palacio de Granda, en Oviedo. Se lanzó a la aventura y salió redonda. Su videojuego simula situaciones del día a día de personas con TEA, donde estímulos como ruidos o música pueden resultar abrumadores. Eso le ocurre a Vicky: «El personaje protagonista es una niña con TEA, inspirada en mí, y las cosas que le pasan son cosas que me pasan a menudo. En el videojuego tienes que ir escogiendo la mejor opción entre la ayuda que le ofrecen sus amigas, excepto en el último escenario, que es el más difícil, porque tienes que pensar tú solo lo que le ocurre», relata Victoria, que conmovió al jurado con su valentía para narrar su historia. Le ha servido, además, el trabajo para aprender sobre ella misma: «Hablar sobre lo que me ocurre y plasmarlo en un videojuego me ha ayudado a conocerme mejor. A veces en esas situaciones me bloqueo y el videojuego me resulta útil para recordar que si me pasa 'esto', tengo que hacer esto 'otro'», cuenta.

Se siente afortunada y no niega que está nerviosa. No es extraño. En nada se las verá con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, México y Perú.