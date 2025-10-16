El Principado, visto en 3D: así funciona el proyecto que lo hace posible «Gracias a aplicaciones digitales OSM podemos exportar áreas urbanas y rurales del mundo entero en gran calidad», destacan los impulsores

Que la tecnología avanza rápidamente no genera dudas ya a nadie, pero que hoy en día en un garaje o en tu propia casa puedas imprimir y exportar maquetas a color de tu propia casa o municipio es otro asunto. Así es BAPAU, un proyecto desarrollado por el Instituto tecnológico de Barredo. El proyecto BAPAU.RAR (Base, Patrimonio, Urbano Arquitectónico) integra tecnologías de la industria 4.0 y realidades extendidas en el ámbito de los videojuegos. Su objetivo es crear una biblioteca digital y física de archivos 3D en formato STL, que es el estándar para impresión 3D. El proyecto se divide en dos partes: la creación de un repositorio de archivos y la impresión de modelos en 3D.

¿Cómo funciona? Utilizando la tecnología de OpenStreetMap (OSM), se generarán imágenes satelitales y se añadirán capas de información, como el relieve, para crear maquetas imprimibles en 3D de diferentes áreas urbanas del Principado. Estas maquetas serán producidas físicamente mediante impresoras 3D de resina, utilizando la tecnología DLP (proyección de luz digital) y también con impresoras de filamento.

El proyecto comenzó ya en 2024 con una primera aproximación a este mundo. «Gracias a aplicaciones digitales OSM podemos exportar áreas urbanas y rurales del mundo entero en gran calidad», destacan los impulsores del proyecto. Actualmente se trabaja en varios municipios asturianos.

«Se extrapolan placas que reúnen la cantidad justa de detalle pero a la vez espacio. Usando blanco para la base, verde para bosques, rojo para edificios y negro para las carreteras, conformamos los mapas y los diseños que posteriormente maquetamos, exponemos y realizamos actividades».

Este desarrollo cuenta con el apoyo del a Consejería de Cultura. Los impulsores de esta iniciativa trabajan en añadir 20 modelos nuevos a los ya disponibles, «porque el proyecto es 'open source', es decir, todo el trabajo lo subimos a la web donde quien quiera se lo puede descargar ya pulido y trabajado, hemos pasado del .stl al .3mf, que nos permite añadir más detalles como el color y avanzar de forma más detallada y efectiva en nuestro trabajo. Realmente nos está quedando una colección muy llamativa de localidades a disposición de todo el público».

