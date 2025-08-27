El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iván 'Guirimbi' poniendo música. La Madriguera

Iván 'Guirimbi' Barman y Dj

Un verano a la última
«Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»

Iván 'Guirimbi' ·

Se define como «musiquero», le gusta la buena música y jamás le veremos pinchando «reguetón y 'bustamantadas'»

J. Sainz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:04

Cuando uno siente esa pasión por compartir la música, tiene dos opciones: pinchar en fiestas o llevar un bar de rocanrol. Iván 'Guirimbi' hace ambas ... cosas desde Logroño con una certeza: «Hay más buena música en el mundo que mala».

