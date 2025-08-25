El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

González posa en la piscina de su hotel, en Málaga. Migue Fernández

Jorge González Director de hotel

Un verano a la última
«El cliente no perdona ni una arruga»

Jorge González ·

Dirige el Hotel AC Málaga Palacio by Marriott desde hace veinte años y duerme al menos treinta noches al año en él para «cogerle el pulso al negocio»

Alberto Gómez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Conoce los secretos de media Málaga. Hace de psicólogo, curtido en escuchar alegrías y penas, y de cura, pero solo por aquello de las confesiones. ... Jorge González practica el hedonismo sin renunciar a la disciplina y tiene más trabajo cuanto más descansan los demás. Por eso no duda en hacer las delicias del fotógrafo y remangarse los pantalones para posar en la piscina, chaqueta y corbata incluidas, ante el jolgorio de sus clientes. Director del Hotel AC Málaga Palacio by Marriott desde hace veinte años, leonés de nacimiento y andaluz por vocación, tiene clara la receta de su éxito: educación, trabajo, discreción... y dormir al menos treinta noches al año en su hotel.

