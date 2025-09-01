El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Consumo

No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?

La nueva 'moda' cuando algo que compraste por internet no te convence tiene explicación, pero también da lugar a la picaresca

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:02

Puede que te haya ocurrido en alguna ocasión: compras un producto por Amazon, AliExpress o similares y cuando llega a casa no te convence o ... tiene algún defecto. Entonces, decides solicitar un reembolso. En la mayoría de los casos, la tienda te indicará que vuelvas a empaquetarlo y lo entregues en un punto de devolución. Pero de un tiempo a esta parte también cabe otra posibilidad: que te devuelvan el dinero sin necesidad de entregar el artículo.

